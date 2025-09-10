Andrzej Piaseczny był o włos od tragedii. W tym wypadku zginęło aż 16 osób. "Byłem tam"

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-09-10 12:33

Andrzej Piaseczny wspomina, że jego wakacyjny pobyt w Lizbonie niemal zakończył się dramatem. Artysta wyznał, że znalazł się w miejscu, gdzie chwilę później doszło do tragicznego wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria. W katastrofie zginęło aż 16 osób.

  • Andrzej Piaseczny cudem uniknął tragedii w Lizbonie.
  • W wypadku zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych, co skłoniło burmistrza Lizbony do ogłoszenia trzydniowej żałoby.
  • Artysta podkreśla, jak wielkie miał szczęście i jak często nie doceniamy codziennych cudów.
  • Dowiedz się więcej o dramatycznym doświadczeniu Piasecznego i jego przemyśleniach po powrocie do kraju.

Andrzej Piaseczny od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Wokalista znany z przebojów takich jak "Prawie do nieba" czy "Śniadanie do łóżka", regularnie przypomina o swojej obecności na scenie muzycznej. Niedawno wystąpił w duecie z Margaret na Top of The Top Sopot Festival.

Przeczytaj także: Tuż po występie Piaska w Opolu jego dawny partner odkrył karty! Ich drogi się rozeszły z bardzo prostego powodu

"Byłem w tym miejscu" – dramatyczne wyznanie Piasecznego

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Andrzej Piaseczny zdradził, że dosłownie o włos minął się z tragedią do której kilka dni temu doszło w stolicy Portugalii. Przypominamy, że jedna z największych atrakcji turystycznych miasta – kolejka Gloria – wykoleiła się i runęła z ogromną siłą. Zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się turyści z różnych krajów, a burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Nie macie prawa tego wiedzieć, ale wczoraj wróciłem z Lizbony. Otóż dokładnie dzień wcześniej byłem w tym miejscu. Nie wsiedliśmy (do kolejki - przyp. red.), ale byłem tam, kiedy ta historia się wydarzyła

– mówił.

Polecamy: Piasek nie ukrywa partnera! Wiemy, jak Andrzej Piaseczny nazywa ukochanego

Artysta wspomniał także o błyskawicznych działaniach służb ratunkowych, które mimo trudnego dojazdu do centrum miasta szybko zabezpieczyły teren.

Piaseczny po powrocie do kraju opisał, jak wielkie miał szczęście

Po powrocie z podróży Andrzej Piaseczny podzielił się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych.

Człowiek nie zdaje sobie zwykle sprawy z tego, jakie ma wielkie szczęście. Wyjechać, wrócić, zalać język pysznościami, ramiona słońcem… codzienne cudowności. Dzień wcześniej, dzień później. Wielkie szczęście, którego zdarzyło się innym nie mieć

– napisał Andrzej Piaseczny.

Zobacz w naszej galerii, jak mieszka Andrzej Piaseczny!

Andrzej Piaseczny tak mieszka
16 zdjęć
Super Express Google News
The Voice Senior - Andrzej Piaseczny żartuje ze swojego występu na Eurowizji!
Kto śpiewał ten stary polski hit? Dopasuj autora do jego piosenki
Pytanie 1 z 13
"Dziwny jest ten świat"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ PIASECZNY