Andrzej Piaseczny cudem uniknął tragedii w Lizbonie.

W wypadku zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych, co skłoniło burmistrza Lizbony do ogłoszenia trzydniowej żałoby.

Artysta podkreśla, jak wielkie miał szczęście i jak często nie doceniamy codziennych cudów.

Andrzej Piaseczny od lat należy do grona najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Wokalista znany z przebojów takich jak "Prawie do nieba" czy "Śniadanie do łóżka", regularnie przypomina o swojej obecności na scenie muzycznej. Niedawno wystąpił w duecie z Margaret na Top of The Top Sopot Festival.

"Byłem w tym miejscu" – dramatyczne wyznanie Piasecznego

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Andrzej Piaseczny zdradził, że dosłownie o włos minął się z tragedią do której kilka dni temu doszło w stolicy Portugalii. Przypominamy, że jedna z największych atrakcji turystycznych miasta – kolejka Gloria – wykoleiła się i runęła z ogromną siłą. Zginęło 16 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się turyści z różnych krajów, a burmistrz Lizbony Carlos Moedas ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Nie macie prawa tego wiedzieć, ale wczoraj wróciłem z Lizbony. Otóż dokładnie dzień wcześniej byłem w tym miejscu. Nie wsiedliśmy (do kolejki - przyp. red.), ale byłem tam, kiedy ta historia się wydarzyła

– mówił.

Artysta wspomniał także o błyskawicznych działaniach służb ratunkowych, które mimo trudnego dojazdu do centrum miasta szybko zabezpieczyły teren.

Piaseczny po powrocie do kraju opisał, jak wielkie miał szczęście

Po powrocie z podróży Andrzej Piaseczny podzielił się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych.

Człowiek nie zdaje sobie zwykle sprawy z tego, jakie ma wielkie szczęście. Wyjechać, wrócić, zalać język pysznościami, ramiona słońcem… codzienne cudowności. Dzień wcześniej, dzień później. Wielkie szczęście, którego zdarzyło się innym nie mieć

– napisał Andrzej Piaseczny.

