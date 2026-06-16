Andrzej Piaseczny wychowywał z partnerką dwóch synów. Po latach zdradził, co u nich słychać

Andrzej Piaseczny przed laty tworzył związek z Mirosławą. Para mieszkała razem z jej dwoma synami - Darkiem i Kacprem. Wokalista nie ukrywał, że mocno zaangażował się w ich wychowanie i traktował chłopców jak własne dzieci. O tej wyjątkowej relacji opowiadał już przed laty w rozmowie z magazynem "Gala".

Los sprawił, że bardzo wcześnie wychowywałem dwóch ludzi, o których do dzisiaj mówię, że są moimi synami. Mam nadzieję, że oni przyniosą mi niedługo wnuki

- mówił w wywiadzie dla "Gali".

Mimo że nie łączyły ich więzy krwi, Andrzej Piaseczny wielokrotnie podkreślał, że czuł się za nich odpowiedzialny i chciał, by mogli na niego liczyć.

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Co dziś słychać u "synów" Andrzeja Piasecznego?

Do tematu dawnych rodzinnych relacji Andrzej Piaseczny wrócił podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Prowadzący zapytał go wprost, czy nadal ma kontakt z synami byłej partnerki.

Mamy kontakt

- powiedział Piaseczny w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Dziś Darek i Kacper są dorośli i prowadzą własne życie. Jak zdradził artysta, młodszy z nich mieszka i pracuje w Norwegii, drugi rozwija swoją pasję do motoryzacji.

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Piaseczny zdradził, jakim był ojcem

W trakcie rozmowy Kuba Wojewódzki zapytał również muzyka, jakim był ojcem. Odpowiedź przyszła po chwili zawahania.

Słabym chyba. Niewiele udało mi się zdziałać z rzeczy, które chciałem w nich zaszczepić”

- przyznał.

Po chwili dodał jednak, że z perspektywy czasu szanuje wybory podjęte przez obu mężczyzn.

Każdy z nas ma prawo do wyboru swojej drogi, więc Kacper grzebie w samochodach i robi tuningi, a Darek w Norwegii siedzi na dachach

- powiedział w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Znacznie mniej intensywna jest dziś jego relacja z Mirosławą. Zapytany przez Kubę Wojewódzkiego, czy utrzymuje kontakt z byłą partnerką, odpowiedział krótko:

Sporadyczny.

Andrzej Piaseczny myślał o własnym dziecku. Dziś podjął już decyzję

W podcaście pojawił się również temat biologicznego ojcostwa. Piaseczny przyznał, że jeszcze około dziesięciu lat temu poważnie rozważał zostanie ojcem.

Zastanawiałem się nad tym 10 lat temu, myśląc, że to jest doskonały moment w życiu, żeby jeszcze 'dowieźć' dziecko do dorosłego życia. Żeby jeszcze towarzyszyć temu dziecku we wzrastaniu, patrzeć, jak się zmienia, kim się staje

- wyznał.

Artysta zdradził też, że szczególne miejsce w jego sercu zajmuje córka siostry. Dziś jednak nie planuje już powiększania rodziny. Jak wyjaśnił, wpływ na tę decyzję ma przede wszystkim wiek.

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Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach