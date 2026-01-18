Choć od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "Faktów" TVN, Anita Werner coraz śmielej pokazuje, że nie zamyka się wyłącznie na newsroom. Jej instagramowy profil to dziś nie tylko migawki z pracy, lecz także bardziej osobiste refleksje czy kulisy projektów, w które się angażuje. Najnowszym z nich jest udział w sesji zdjęciowej połączonej z wywiadem dla jednego magazynu modowego.

Anita Werner odsłoniła NOGI DO NIEBA! Takiej wersji gwiazdy "Faktów" nikt się nie spodziewał

Dziennikarka opublikowała kilka ujęć wykonanych podczas pracy nad materiałem. Wśród nich znalazło się zarówno profesjonalne zdjęcie z sesji, jak i luźne selfie zza kulis oraz kolaż fotografii, które trafiły do numeru z jej udziałem. Internauci szybko zwrócili uwagę na stylizacje Werner.

W rozmowie z magazynem podkreśliła, że moda nigdy nie była jej obsesją. Znacznie bliższa jest jej ponadczasowość i klasyka, do których przekonała ją jeszcze w dzieciństwie mama. Wspominała rodzinny dom, w którym ubrania nie były wyrzucane po jednym sezonie, lecz czekały na swój moment. To nauczyło ją, że styl nie musi iść w parze z dużym budżetem.

Nie jestem modową pasjonatką, ale lubię klasykę. Ogromna w tym zasługa mojej mamy. Miała niesamowite wyczucie stylu i… kufer. Taki stary, kuty. Przechowywała w nim rzeczy, które „jeszcze wrócą”. I zwykle wracały. Gdy byłam nastolatką i przyszła moda na kołnierze i szerokie mankiety, wyjęła z niego przepiękną białą koszulę, którą nosiła w liceum. Była na mnie idealna. Wychowałam się w skromnym domu, więc to była dla mnie lekcja, że styl nie wynika z pieniędzy. Mama zawsze powtarzała: „Nie sztuką jest wyglądać dobrze, mając wielki budżet. Sztuką jest wyglądać dobrze, mając niewiele.” I to mi zostało - napisała w sieci Anita Werner.

Na opublikowanych fotografiach uwagę przyciągają także długie, zgrabne nogi dziennikarki, które już wcześniej były szeroko komentowane przez internautów. Pod postem szybko pojawiła się fala komplementów.

