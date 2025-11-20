Anja Rubik nie pojawiła się w finale "Top Model". Produkcja wydała komunikat, ale internauci mają swoje teorie

Finał czternastej edycji "Top Model" przyciągnął ogromną widownię i - jak co roku - połączył modę, emocje i telewizyjny rozmach. Tytuł zwycięzcy zgarnął Michał Kot, wygrywając kontrakt z agencją modelingową oraz 200 tys. zł. Za nim uplasował się Mateusz Król, a z rywalizacji wcześniej odpadły Emilia Weltrowska i Eva Pietruk.

Na scenie pojawiło się stałe jury, a na widowni "Top Model" zasiadły gwiazdy poprzednich edycji, m.in. Klaudia El Dursi i Karolina Pisarek. Nie zabrakło również muzycznych występów Zalii, zespołu Modelki i duetu MXGPU. Wszystko przebiegało zgodnie z planem - poza jednym, kluczowym elementem. Zabrakło Anji Rubik!

Dlaczego Anja Rubik nie pojawiła się na finale "Top Model"?

Modelka miała pojawić się jako gość specjalny, jednak produkcja opublikowała komunikat, w którym poinformowała widzów, że z powodu choroby Rubik się nie pojawi.

Anja Rubik pozdrawia serdecznie wszystkich fanów i widzów "Top Model". Niestety z powodu choroby nie mogła pojawić się na finale.

Dla wielu widzów była to duża strata - Anja Rubik od lat uchodzi za autorytet w branży, a jej komentarz w finale mógłby mieć istotną wagę.

Internauci reagują na nieobecność Anji Rubik w "Top Model". Teorie spiskowe w tle

Choć komunikat brzmiał jasno, część internautów nie uwierzyła w tak nagłą niedyspozycję. W komentarzach pod oficjalnym postem programu pojawiły się sugestie, że za kulisami mogło dojść do nieporozumień.

Niektóre cytaty mówiły wprost:

I prowadzący nie wiedzieli o tym jeszcze 10 minut temu, zapowiadając »special guest«? Na pewno. Jakaś drama.

Może zobaczyła, że wywalili najlepsze dziewczyny przed finałem i darowała sobie tę szopkę.

Ogromna strata. Anja jest zawsze głosem rozsądku. Z jej strony wybrzmiałoby, kto powinien wygrać, a kto nie. Przyznam, że cały odcinek liczyłem, że dołączy jednak do jury.

Czy powstały teorie spiskowe? Oczywiście - i nie ma w tym nic dziwnego. Środowisko "Top Model" od lat wzbudza emocje, a każde odstępstwo od scenariusza natychmiast rodzi spekulacje. Najpopularniejsze teorie, które zaczęły krążyć w sieci, można podzielić na trzy kategorie:

1. "Bojkot decyzji jury"

Według tej hipotezy Rubik miała nie zgodzić się z tym, kto trafił do finałowej trójki. Część internautów wskazuje na wcześniejsze eliminacje Yaritzy czy Moniki jako rzekomy powód jej zniechęcenia.

2. "Konflikt za kulisami"

Inna teoria sugeruje, że do ostatniej chwili trwająca zapowiedź jej występu nie pasuje do nagłej choroby ogłoszonej tuż przed finałem. Ma to świadczyć — zdaniem niektórych — o napięciu między modelką a produkcją.

3. "Choroba? Owszem, ale nie taka, która uniemożliwia krótki występ"

Niektórzy widzowie uważają, że gdyby chodziło o lekką niedyspozycję, Rubik mogłaby połączyć się zdalnie, choćby krótkim nagraniem.

Co na to fakty?

Na ten moment istnieje tylko jedno oficjalne źródło: komunikat produkcji o chorobie. Ani Anja Rubik, ani stacja nie skomentowały sprawy szerzej.

Joanna Krupa i Marta Krupa o gotowaniu, facetach i przemocy, której doświadczyły jako dzieci