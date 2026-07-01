Anna Lewandowska nie chce się wyprowadzać z Barcelony, jest przerażona. "Cholernie się boję"

Lewy już nie gra w Barcelonie. Wiadomo, co dalej

To koniec pewnej epoki! Robert Lewandowski po czterech sezonach żegna się z FC Barceloną. Polski napastnik, który przez lata był jednym z liderów katalońskiego klubu i zdobył dla niego ponad sto bramek, zdecydował się na wielką zmianę. Jego nowym klubem został amerykański Chicago Fire, występujący w lidze MLS. O odejściu 37-letniego piłkarza Barcelona poinformowała już wcześniej. W oficjalnym komunikacie klub podziękował Lewandowskiemu za cztery lata pełne sukcesów, podkreślając jego ogromny wkład w zdobycie mistrzostw Hiszpanii i innych trofeów. Sam piłkarz napisał w mediach społecznościowych, że jego "misja została zakończona" i nadszedł czas na nowy rozdział w karierze.

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Teraz wszystko stało się jasne. Chicago Fire oficjalnie ogłosiło pozyskanie kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski podpisał kontrakt jako tzw. Designated Player, czyli zawodnik, wokół którego klub zamierza budować swoją sportową i marketingową przyszłość. Trener Gregg Berhalter nie ukrywał zadowolenia z transferu, nazywając Polaka jednym z najwybitniejszych napastników swojego pokolenia.

Wyprowadzka za ocean

Dla Lewandowskiego przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych oznacza nowe wyzwanie po latach spędzonych w Barcelonie. W barwach katalońskiego giganta rozegrał 191 spotkań i zdobył 119 bramek, zapisując się na stałe w historii klubu. W Chicago ma pomóc drużynie w walce o najwyższe cele w MLS i przyciągnąć na stadiony jeszcze więcej kibiców.

Transfer wywołał ogromne emocje zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, ale największy wpływ będzie miał na życie rodziny Lewego.

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Anna Lewandowska nie kryje: jest przerażona przeprowadzką

Lewandowscy mieszkali w Barcelonie od 2022 r. Ich córki miały wtedy 2 i 5 lat, nie pamiętają więc życia innego niż to dzielone między Hiszpanię a Polskę. Teraz dziewczynki razem z rodzicami przeniosą się do zupełnie innego świata. Anna skomentowała to w mediach społecznościowych.

Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że „jedziemy po nowe” i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera - zaczęła Lewandowska.

I wyjaśniła, w czym problem:

Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie.

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Dodała, że zrozumie ją każdy, kto przechodził przez przeprowadzkę, szczególnie tak dużą i znaczącą:

(...) to ciężar psychiczny dla rodzica. Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej.

Lewandowska obiecała, że mimo zmian, będzie nadal pracować nad rozwojem swoich firm i organizować treningi oraz obozy, a do Barcelony na pewno będzie wracać.

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