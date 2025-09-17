Anna Mucha: „Ja żyję po to, żeby jeść”. Aktorka otwiera nowy sezon „Gwiazdorskiej kuchni Ani”

Anna Mucha szczerze o jedzeniu

Choć sama przyznaje, że nie jest mistrzynią gotowania, to o jedzeniu może mówić godzinami.

Ja nie gotuję, oddałam kuchnię we władanie innym, ale ja żyję po to, żeby jeść. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, zresztą to po mnie widać, ja wszystko zawdzięczam jedzeniu. Ja robię desery, ja jestem na deser

– żartuje Mucha. Aktorka w rozmowie z Anią Strażyńską podkreśla, że w jej życiu jedzenie to nie tylko przyjemność, ale i sposób na budowanie więzi.

Ja oddaję to poletko swojemu mężczyźnie. Ja jestem bardzo prosta w swojej konstrukcji, u mnie jest przez żołądek do serca, więc to serce jest parę razy dziennie podbijane

– wyznała z uśmiechem.

Kuchnia jako tło do rozmów

Nowy sezon programu ponownie zabierze widzów do domów gwiazd, gdzie Ania Strażyńska będzie wspólnie z nimi gotować, rozmawiać i odkrywać ich kulinarne sekrety. Formuła pozostaje niezmienna – naturalność, brak scenariusza i prawdziwe emocje.

To nie jest program, w którym znów pokazujemy, jak się obiera ziemniaki czy kroi cebulę. My niczego nie udajemy – nie mamy scenariusza, nie reżyserujemy, nie wstawiamy sztucznych uśmiechów. Tu każdy jest sobą, każda rozmowa jest szczera, a każde danie – do odtworzenia w każdym domu

– mówi prowadząca.

Goście kolejnych odcinków

Po Annie Musze w programie pojawią się kolejne znane osoby. Widzowie zobaczą m.in. Piotra Głowackiego, młodą gwiazdę Viki Gabor oraz Jerzego Kryszaka. Twórcy zapowiadają także niespodzianki – wśród gości znajdą się nazwiska, których nikt się nie spodziewa

„Gwiazdorska kuchnia Ani” to nie tylko gotowanie. To intymne spotkania z gwiazdami w ich własnych domach, szczere rozmowy i kulinarne inspiracje, które można przenieść do własnej kuchni. Anna Mucha, otwierając nowy sezon, udowodnia, że jedzenie potrafi być nie tylko przyjemnością, ale i życiową filozofią.

