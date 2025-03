Anna Powierza wściekła na Adę Fijał. "Po Tobie kompletnie się tego nie spodziewałam!". Nagrała filmik, rzuciła wyzwanie

Anna Powierza 2 tygodnie temu pojawiła się w instagramowym cyklu Ady Fijał, w którym aktorka i jej kolega po fachu, Radek Rutkowski, przebierają znane osoby. Powierza pokazała się w dwóch odważnych stylizacjach, które byłyby odpowiednie dla Ady, ale zdaniem internautów - do Ani niezbyt pasowały pasowały. Aktorki bawiły się jednak modą z ogromną radością, a o eksperymencie opowiedziały nawet w "Pytaniu na Śniadanie".

Ada Fijał vs Anna Powierza. Jest afera?

Później odbyła się premiera sztuki "Tylko miłość", na którą Powierza przyszła ubrana w niebieskie wdzianko i kwiecistą opaskę. Wyglądała uroczo, ale jej strój nie spodobał się jednemu ze stylistów, który ostro skrytykował gwiazdę. Jednak to nie jego słowa wywołały burzę.

Bo stylizację źle oceniła także Ada Fijał.

Ania Powierza i moda to jak niepewny Tinder match - niby coś ich łączy, ale dogadać się nie mogą. Wiem o tym aż za dobrze po naszych wspólnych "Przebierankach" na Instagramie. Każda stylizacja to dla niej mała batalia, ale trzeba przyznać, że ma swoją filozofię: kolor musi być, a komfort to podstawa. Tutaj mamy pielęgniarkę na dyżurze, która poczuła zew natury i uciekła w las w Noc Kupały. Całość podkręciła koroną, bo przecież królowa autentyczności może być tylko jedna. Czy nasza bohaterka znajdzie modowy kwiat paproci? Mam nadzieję, że tak, bo Ania zawsze pozostaje sobą, a to największy luksus, jakiego nie da się kupić w żadnym butiku - skomentowała Fijał w rozmowie z Show News.

No i się zaczęło.

Powierza nagrała filmik, w którym wyznała, że nie spodziewała się ciosu od koleżanki. Cytowała jej wypowiedź i w końcu rzuciła wyzwanie. - Ja tego tak nie zostawię - stwierdziła.

CIOS PROSTO W SERCE! Czy ja ostatnio wspominałam coś o przyjaźni w show biznesie?!! No właśnie. Nie wiem zupełnie, jak to możliwe. Ale jak widać - NIE WSZYSCY MNIE LUBIĄ Ada. Z tym, że po Tobie kompletnie się tego nie spodziewałam! Wkurzyłam się, jak nie wiem! I teraz ja rzucam Tobie wyzwanie. Czy skoro ja wzięłam udział w Twoich przebierankach, Ty choć na chwilę wejdziesz do mojego świata? Zapraszam Cię na (znaj litość!) krótkie bieganie, gdzie wygląd nie ma żadnego znaczenia! Masz odwagę?! - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Internauci komentują

Na filmik aktorki natychmiast zareagowali jej fani. Rzucili się do komentowania i wzięli swoją ulubienicę w obronę:

"No cóż, jedni mogą w naturalny look, bez makijażu, a i tak będą piękni, a inni muszą nawalić tonę tapety i wyglądać jak papugi, żeby zaistnieć. Ja bym olała, to tylko znaczy, że jest Pani piękna, a innych to boli", "Nie ma czym się przejmować", "Wyluzuj Ania, złość źle wpływa na urodę".

