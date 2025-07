Awantura po Openerze. Szok, co działo się po zakończeniu koncertów

Ostatnia noc, kończąca Open’er Festival 2025, miała być zwieńczeniem czterech dni muzycznego święta. Na scenach pojawiły się takie gwiazdy jak Camila Cabello i reaktywowany zespół Linkin Park. Mimo ogromnych emocji artystycznych, całość przyćmił ogromny bałagan organizacyjny po zakończeniu koncertów. Tysiące uczestników, próbujących jednocześnie opuścić teren lotniska Gdynia-Kosakowo, utknęło w gigantycznych korkach i chaosie komunikacyjnym.

Z relacji uczestników publikowanych na grupach facebookowych oraz w komentarzach pod postami organizatorów wynika, że opuszczenie terenu festiwalu było wręcz niemożliwe. Część osób spędziła w samochodach nawet kilka godzin, nie mogąc wydostać się z parkingu. Uczestnicy skarżyli się na brak informacji, zamknięte bramy oraz nieumiejętne kierowanie ruchem. Pojawiły się także głosy krytykujące bardzo wysokie w tym roku ceny biletów oraz ogólny poziom organizacji.

Nigdy więcej. Stoimy na wyjeździe trzecią godzinę. Brak jakichkolwiek informacji, kierowania ruchem. Obsługa do niczego - można było przeczytać w sieci.

Tuż przed świtem organizatorzy zdecydowali się opublikować komunikat na oficjalnym profilu festiwalu. Przyznali, że trudności z wyjazdem były spowodowane ogromną liczbą aut opuszczających parking jednocześnie.

Wyjazd z parkingu trwa. Ze względu na bardzo dużą liczbę samochodów opuszczających teren w tym samym momencie, jest on wydłużony. Pracujemy ze służbami, nad tym, aby był możliwie najszybszy. Przepraszamy za niedogodności - można było przeczytać na stronie festiwalu.

Niektórzy uczestnicy potwierdzili, że udało im się wydostać z terenu bez większych komplikacji – pod warunkiem, że zrobili to odpowiednio szybko lub... mieli po prostu farta.

