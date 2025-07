Aż nas wygięło! To naprawdę Stachursky. Musieliśmy trzy razy sprawdzać, czy to nie fake!

Stachursky z nowym wizerunkiem

Stachursky, czyli Jacek Władysław Łaszczok-Stachursky (urodzony jako Jacek Władysław Łaszczok), karierę muzyczną zaczynał jeszcze w czasach PRL. Szczyt popularności przypadł dla niego jednak w latach 90,. czyli już po przemianach ustrojowych. Do największych przebojów urodzonego w Czechowicach-Dziedzicach artysty zaliczają się takie utwory jak: "Zostańmy Razem", "Typ niepokorny", "Z każdym twym oddechem", "Za Każdy Dzień, Za Każdy Szept" czy "Czuje i Wiem". Podczas ostatniego sylwestra Stachursky zszokował fanów nowym wizerunkiem. Gdy w trakcie imprezy Sylwester z Dwójką wyszedł na scenę, ludzie oniemieli. Wszystko z powodu zawsze modnego kucyka na głowie. A przecież Stachursky jak mało kto kojarzył się z łysą głową lub czarnymi krótkimi włosami. Ale to nic w porównaniu do tego, jak 59-letni dziś wokalista wygląda obecnie. Aż trudno uwierzyć w to, że to on!

Stachursky z burzą loków na głowie. Muzyk potrafi zaskoczyć!

W nowym wpisie na Instagramie Stachursky pokazał się z burzą szarych loków na głowie. W tym wydaniu przypomina nieco Janusza Panasewicza z Lady Pank. Do zdjęcia wokalista dołożył krótki tekst dla fanów.

No nic, powolutku, małymi kroczkami, śmigam na występ. ESSA dla Wszystkich

- napisał Stachursky, który nieraz już udowodnił, że potrafi zaskoczyć nie tylko w kwestii wyglądu. Duże wrażenie zrobiła jego edukacja. W wieku 50 lat muzyk skończył prawo! Studia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczął w 2011 roku, a dyplom uzyskał pięć lat później. Stachursky w swoim CV ma także epizod polityczny. W 2013 roku został radnym Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, obejmując mandat po zmarłym Jerzym Durajczyku. W kolejnym roku wystartował w wyborach samorządowych i objął funkcję radnego w powiecie bielskim. W polityce jednak Stachursky chyba nie czuł się najlepiej, bo w 2015 zrzekł się mandatu. Z korzyścią dla polskiej muzyki.

