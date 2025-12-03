Barbara Bursztynowicz odeszła z "Klanu". Szok, co teraz producenci szykują dla wiernych fanów

Twórcy serialu "Klan" przygotowali dla widzów spore zaskoczenie. Po głośnym odejściu jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek przyszedł czas na nowe otwarcie. Już w najbliższych odcinkach w produkcji pojawi się nowa aktorka, a wraz z nią wątek, który może wywrócić życie jednego z głównych bohaterów do góry nogami. Oj będzie się działo!

"Klan" od lat pozostaje jednym z filarów polskiej telewizji i mimo upływu czasu wciąż potrafi przyciągać coraz nowszych widzów. Na początku 2025 roku serial znalazł się w centrum medialnego zainteresowania za sprawą decyzji Barbara Bursztynowicz, która po wielu latach pożegnała się z rolą Elżbiety Chojnickiej. Scenarzyści w oryginalny sposób zamknęli jej historię, wysyłając bohaterkę w pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Podróż ta stała się dla Elżbiety impulsem do zmian i decyzji o pozostaniu za granicą, z dala od dotychczasowego życia i męża.

Szok, co zadzieje się w "Klanie". Wierni fani przetrą oczy ze zdumienia

Odejście Elżbiety nie oznacza jednak, że twórcy zamierzają ograniczyć obecność Jerzego Chojnickiego, granego przez Andrzej Grabarczyk. Wręcz przeciwnie, w jego życiu pojawi się nowa osoba, która wprowadzi zupełnie inną energię i otworzy dawny, niewyjaśniony rozdział. Już w grudniu widzowie zobaczą Dominikę Turman, nieślubną córkę Jerzego. Postać ta była już znana fanom serialu, jednak teraz wraca w nowej obsadzie.

Do tej pory Dominikę grała Anna Janik, natomiast od nadchodzących odcinków w tę rolę wcieli się Aleksandra Kasperek, kojarzona z innymi popularnymi serialami. Fabuła zakłada, że bohaterka przyjedzie do ojca z Poznania jedynie na chwilę, jednak szybko okaże się, że jej obecność nie będzie krótkotrwała. Wszystko wskazuje na to, że jej udział w życiu Jerzego przyniesie nie tylko emocje, ale również konflikty i trudne decyzje.

Przy okazji zmian w obsadzie, głos zabrała także Agnieszka Kaczorowska, od lat grająca rolę Bożenki. W rozmowie z fanami przyznała, że na razie nie rozważa odejścia z serialu. Jak podkreśliła, praca na planie "Klanu" pozwala jej zachować równowagę między rozwojem zawodowym a innymi projektami, a tym samym daje poczucie stabilizacji.

Na ten moment nie mam takich planów. Ja za daleko w przyszłość nie wybiegam, bo chcę żyć tu i teraz. Planować tylko trochę do przodu. Ja chcę żyć i pracować zgodnie z moimi wartościami. W "Klanie" mogę też pracować, szanując swoje wartości - taką wartość, jaką jest rozwój. Dzięki temu, że "Klan" mi z niczym nie koliduje i ja mogę sięgać po nowe wyzwania, mogę grać w teatrze, mogę robić różne inne projekty, to mogę się cały czas rozwijać. I jednocześnie grać w "Klanie" - powiedziała na instagramowym koncie Kaczorowska.

