Barbara Bursztynowicz ZNOWU W KLANIE! W tym sezonie podbija Polsat, TVN i TVP!

Barbara Bursztynowicz: "Klan" w TVP nie chce jej puścić!

Barbara Bursztynowicz na stałe odeszła z "Klanu", ale jej bohaterka nie została jednak uśmiercona. Serialowa Elżbieta wyjechała na pielgrzymkę do Hiszpanii i nie zamierza z niej wracać. Na szlaku poznała bowiem wolontariuszy, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej. Dołączyła do nich, odnajdując nowy, życiowy cel. Ale przecież rodzina wciąż ma z nią kontakt.

W powakacyjnych odcinkach "Klanu" Jerzy (Andrzej Grabarczyk) załamie się po kolejnej rozmowie telefonicznej z żoną. Okaże się, że nowa rzeczywistość całkowicie ją pochłonęła i kobieta zaczęła żyć nowym życiem. Nie zrobią na niej wrażenia nawet wieści o tym, co dzieje się w aptece. Przyrodni brat Oskar (Piotr Seweryński) poradzi Chojnickiemu, by w tej sytuacji po prostu zajął się sobą i bliskimi. Skoro Ela nie chce już uczestniczyć w życiu rodziny, należy pomyśleć o sobie i spróbować zapomnieć... Mimo że Barbara Bursztynowicz zapewnia, że do "Klanu nie wróci" - produkcja wciąż zostawia jej furtkę i co i raz używa Elżuni w fabule.

Barbara Bursztynowicz już trenuje do "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

Barbara Bursztynowicz w "Tańcu z gwizdami" to prawdziwa sensacja! 71-letnia aktorka nie tylko wystąpi w show, ale już stała się ulubienicą widzów i jedną z faworytek. Trenuje dzień w dzień, a do tego raczy fanów codziennie filmikami z sali prób, gdzie wykazuje się nie lada humorem i dystansem. Żeby jeszcze podgrzać atmosferę - Polsat przydzielił jej młodego i przystojnego tancerza - Michała Kassina (33 l.), który w 14. edycji programu tańczył z Roksaną Węgiel (20 l.), z którą zajął drugie miejsce w finale. To musi być przepis na sukces! -

"Pierwszy tydzień treningów za nami. Pisałem już jak bardzo się cieszę, że tańczę z Basią Bursztynowicz, ale patrząc jak bardzo jest zdolna tanecznie, ile ma w sobie gracji i uroku, to raduje się jeszcze bardziej! Mam pod swoimi skrzydłami diament!"

- napisał Kassin w sieci.

- Jestem przekonany, że jeszcze nie raz Was zaskoczymy! Jak obstawiacie, jaki taniec zostanie nam przydzielony w pierwszym odcinku? Póki co ćwiczymy wszystkiego po trochu, łapiemy poprawne ustawienie ciała i wzmacniamy mięśnie

- dodał Kassin, tonąc w zachwytach nad Barbarą Bursztynowicz.

Barbara Bursztynowicz: "Szpital św. Anny" w TVN to aktorskie wyzwanie na które czekała

Jakby treningów tanecznych było mało, to Barbara Bursztynowicz po odejściu z "Klanu" dostała nową rolę w nowym serialu - TVN-owskim "Szpitalu św. Anny". Produkcja w gwiazdorskiej obsadzie - gdzie Bursztynowicz występuje z Julią Kamińską, Jolantą Fraszyńską i Joanną Liszowską - jest hitem ramówki i szybko zyskuje kolejne rzesze fanów.

Barbara Bursztynowicz wcieli się w Irenę Bursztyn, kobietę z klasą i elegancją, ale skrywającą... mroczne sekrety. To mama serialowej Darii (w tej roli Marta Wierzbicka), która namiesza w życiu córki.

- Rola Darii jest już ciekawą rolą, a dlaczego jest taką tajemniczą, trochę zimną postacią? Możecie państwo dowiedzieć się z relacji z matką, która jest bardzo skomplikowana i moja rola jest tak bogata emocjonalnie. Cieszę się, że możecie mnie państwo zobaczyć w zupełnie innej odsłonie. Zapraszam serdecznie

- poinformowała fanów Bursztynowicz.

