Barbara Bursztynowicz ZNOWU W KLANIE! W tym sezonie podbija Polsat, TVN i TVP!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-08-30 4:45

Barbara Bursztynowicz (71 l.) jeszcze niedawno narzekała na nudę, stagnację i brak wyzwań w swojej karierze. Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni! Aktorka w tym sezonie jest gwiazdą aż trzech największych stacji telewizyjnych!

Barbara Bursztynowicz: "Klan" w TVP nie chce jej puścić!

Barbara Bursztynowicz na stałe odeszła z "Klanu", ale jej bohaterka nie została jednak uśmiercona. Serialowa Elżbieta wyjechała na pielgrzymkę do Hiszpanii i nie zamierza z niej wracać. Na szlaku poznała bowiem wolontariuszy, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej. Dołączyła do nich, odnajdując nowy, życiowy cel. Ale przecież rodzina wciąż ma z nią kontakt. 

W powakacyjnych odcinkach "Klanu" Jerzy (Andrzej Grabarczyk) załamie się po kolejnej rozmowie telefonicznej z żoną. Okaże się, że nowa rzeczywistość całkowicie ją pochłonęła i kobieta zaczęła żyć nowym życiem. Nie zrobią na niej wrażenia nawet wieści o tym, co dzieje się w aptece. Przyrodni brat Oskar (Piotr Seweryński) poradzi Chojnickiemu, by w tej sytuacji po prostu zajął się sobą i bliskimi. Skoro Ela nie chce już uczestniczyć w życiu rodziny, należy pomyśleć o sobie i spróbować zapomnieć... Mimo że Barbara Bursztynowicz zapewnia, że do "Klanu nie wróci" - produkcja wciąż zostawia jej furtkę i co i raz używa Elżuni w fabule.

Zobacz również: Rozpłakała się na wizji! Bursztynowicz o roli w "Klanie"

Barbara Bursztynowicz już trenuje do "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

Barbara Bursztynowicz w "Tańcu z gwizdami" to prawdziwa sensacja! 71-letnia aktorka nie tylko wystąpi w show, ale już stała się ulubienicą widzów i jedną z faworytek. Trenuje dzień w dzień, a do tego raczy fanów codziennie filmikami z sali prób, gdzie wykazuje się nie lada humorem i dystansem. Żeby jeszcze podgrzać atmosferę - Polsat przydzielił jej młodego i przystojnego tancerza - Michała Kassina (33 l.), który w 14. edycji programu tańczył z Roksaną Węgiel (20 l.), z którą zajął drugie miejsce w finale. To musi być przepis na sukces! - 

"Pierwszy tydzień treningów za nami. Pisałem już jak bardzo się cieszę, że tańczę z Basią Bursztynowicz, ale patrząc jak bardzo jest zdolna tanecznie, ile ma w sobie gracji i uroku, to raduje się jeszcze bardziej! Mam pod swoimi skrzydłami diament!" 

- napisał Kassin w sieci.

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami". Barbara Bursztynowicz pokazała sfatygowane stopy po treningu! Wygląda to fatalnie

- Jestem przekonany, że jeszcze nie raz Was zaskoczymy! Jak obstawiacie, jaki taniec zostanie nam przydzielony w pierwszym odcinku? Póki co ćwiczymy wszystkiego po trochu, łapiemy poprawne ustawienie ciała i wzmacniamy mięśnie

- dodał Kassin, tonąc w zachwytach nad Barbarą Bursztynowicz.

Zobacz również: To dlatego Bursztynowicz nie wygra "Tańca z Gwiazdami"? Choreograf komentuje. Michał Kassin w tarapatach?

Barbara Bursztynowicz: "Szpital św. Anny" w TVN to aktorskie wyzwanie na które czekała

Jakby treningów tanecznych było mało, to Barbara Bursztynowicz po odejściu z "Klanu" dostała nową rolę w nowym serialu - TVN-owskim "Szpitalu św. Anny". Produkcja w gwiazdorskiej obsadzie - gdzie Bursztynowicz występuje z Julią Kamińską, Jolantą Fraszyńską i Joanną Liszowską - jest hitem ramówki i szybko zyskuje kolejne rzesze fanów. 

Barbara Bursztynowicz wcieli się w Irenę Bursztyn, kobietę z klasą i elegancją, ale skrywającą... mroczne sekrety. To mama serialowej Darii (w tej roli Marta Wierzbicka), która namiesza w życiu córki.

Rola Darii jest już ciekawą rolą, a dlaczego jest taką tajemniczą, trochę zimną postacią? Możecie państwo dowiedzieć się z relacji z matką, która jest bardzo skomplikowana i moja rola jest tak bogata emocjonalnie. Cieszę się, że możecie mnie państwo zobaczyć w zupełnie innej odsłonie. Zapraszam serdecznie

- poinformowała fanów Bursztynowicz. 

Zobacz również: W "Klanie" była kochana, a teraz będzie zupełnie inaczej? Barbara Bursztynowicz wcieli się w postać, jakiej się po niej nie spodziewacie

Super Express Google News
Barbara Bursztynowicz będzie mieć poważny problem w "Tańcu z Gwiazdami". Prosiła męża o pomoc!
Barbara Bursztynowicz, ten sezon należy do niej
55 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLAN
TVP
TVN
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ