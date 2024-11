Bartłomiej Nowosielski z "M jak miłość" schudł po operacji aż 30 kg. A potem przeżył koszmar. Co się dzieje?

Bartłomiej Nowosielski ma 45 lat i nie ukrywa tego, że od dawna walczy z otyłością. To choroba wymagająca leczenia. Niestety, w przypadku aktora znanego z "M jak miłość" zastosowane metody okazały się nieskuteczne. Gwiazdor poddał się kilku zabiegom, dzięki którym miał schudnąć. I schudł! Problem w tym, że niechciane kilogramy wróciły. To koszmar osób, które się odchudzają.

Nowosielski ma za sobą endoskopową operację zmniejszenia żołądka, której poddał się w 2022 r. Pół roku po zabiegu mówił w rozmowie z "Super Expressem":

Wszedłem w garnitur, w który od dawna się nie mieściłem. To zasługa zabiegu. Poddałem się endoskopowej operacji zmniejszenia żołądka. Dbam też o aktywność fizyczną, szczególnie podczas zabaw z dziećmi. Córki bardzo mnie motywują. Nie dają mnie oraz żonie szansy na odpoczynek. Nie muszę trzymać jakiejś drastycznej diety. Na początku waga spada bardzo drastycznie, ale potem utrzymuje się na stałym poziomie lub spada w znacznie wolniejszym tempie. Obecnie schudłem kolejne trzy kilo. Powolutku idzie do dołu.

Efekty były widoczne bardzo szybko. Niestety aktorowi nie udało się ich utrzymać.

I dodał, biorąc winę na siebie:

Po wyjęciu balonika trzeba było dalej walczyć o to zdrowie, a to już nie było takie proste. Nie chcę się tłumaczyć. To, że nie udało mi się całkowicie zrealizować celu, leży po mojej stronie. Ale też w moim zawodzie, kiedy czasem zdjęcia trwają 12 godzin, kiedy próby teatralne przeplatane spektaklami ciągną się długimi godzinami, bardzo ciężko o systematyczność w zdrowym stylu życia, w regularnych posiłkach, w aktywności fizycznej .

Aktor miał duże trudności związane z utrzymaniem zdrowego stylu życia przy wyczerpującej pracy, która, co gorsza, nie pomagała w regularnym odżywianiu. Nowosielski zaczynał odchudzanie od wagi 163 kg i zrzucił ich aż 30. Niestety, waga wróciła.

45-letni aktor szczerze mówi o swojej wadze i nie ukrywa porażek, które poniósł, gdy chciał zgubić dodatkowe kilogramy. Otyłość jest chorobą i trzeba o niej rozmawiać jak o każdym innym schorzeniu. Nie należy się wstydzić, chociaż dla chorych problemem jest nie tylko otyłość, ale także przykre komentarze. Nowosielski również zetknął się z nimi w sieci.

(...) pojawiły się komentarze: o, nic to nie dało, znowu je jak tucznik, po co to emanować, opowiadać o tym, jak się okazuje, że to nic nie daje - mówił w podcaście "Szczerze o otyłości. Z miłości".