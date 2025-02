Pamela Anderson bez makijażu, ale to Demi Moore skradła show! Nie uwierzycie, ile ma lat

Beata Kozidrak jakiś czas temu wyjawiła w mediach społecznościowych, że ma sporo problemów zdrowotnych, przez które nie może koncertować. Odwołała swoje występy aż do marca 2025 roku.

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani... - można było przeczytać w jej emocjonalnym wpisie.

Beata Kozidrak skomentowała występ Justyny Steczkowskiej

Beata Kozidrak przez dobrych kilka miesięcy nie odzywała się w mediach społecznościowych. Niedawno jednak zrobiła wyjątek i skomentowała udział Justyny Steczkowskiej w Eurowizji. Wielka artystka postanowiła napisać komentarz pod jednym z wpisów swojej koleżanki z branży.

Justynko, gratuluję - napisała Kozidrak pod jednym z postów Steczkowskiej.

Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji

Justyna Steczkowska została wybrana na reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025, który odbędzie się w Bazylei. Artystka zachwyciła jury i publiczność utworem "Gaja", zdobywając najwięcej głosów w krajowych preselekcjach. To jej wielki powrót na eurowizyjną scenę po 30 latach, co budzi ogromne emocje. Występ Justyny Steczkowskiej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, a bukmacherzy przewidują, że Polska może znaleźć się na wysokim miejscu. Czy "Gaja" rzeczywiście okaże się biletem do zwycięstwa? Przekonamy się w maju 2025 roku!

Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 odbędzie się w Bazylei, a transmisje będzie można oglądać na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Półfinały zaplanowano na 13 i 15 maja, natomiast wielki finał odbędzie się 17 maja o godzinie 21:00. Wydarzenie będzie również dostępne na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji.

