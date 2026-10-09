Będzie TRZECIA superprodukcja "Lalki"! W obsadzie znów wielkie gwiazdy

Takiego roku fani "Lalki" dawno nie mieli! 16 września 2026 r. na Netfliksie zadebiutował sześcioodcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony. W głównych rolach wystąpili Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Niespełna dwa tygodnie później do kin trafiła ekranizacja Macieja Kawalskiego. W tej wersji Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska.

Teraz do gry wkracza Audioteka, która we współpracy z Gigant Films przygotowuje rozbudowaną adaptację dźwiękową - podał "Fakt". Produkcja ma wyróżniać się liczną obsadą, muzyką i bogatą oprawą dźwiękową. Co ważne, w nagraniach wezmą udział również aktorzy znani z kinowej wersji powieści.

Tym razem "Lalka" bez skrótów

Nowa produkcja ma być pierwszą adaptacją audio obejmującą cały tekst "Lalki" Bolesława Prusa. W filmach nie sposób zmieścić wszystkich wątków i szczegółów tak obszernego dzieła. Słuchowisko ma dać twórcom więcej przestrzeni na przedstawienie bohaterów oraz realiów Warszawy końca XIX w.

Więcej miejsca otrzymają postacie drugoplanowe i społeczne tło wydarzeń. Słuchacze będą mogli bliżej poznać refleksje Ignacego Rzeckiego, śledzić przemiany Wokulskiego, jego relacje z arystokracją, fascynację nauką i zmagania z własnymi ambicjami.

Dorociński, Urzędowska i Kondrat wracają do ról

W obsadzie słuchowiska ponownie usłyszymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej oraz Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego.

Udział Kondrata z pewnością zwróci uwagę fanów. Jego powrót do aktorstwa i występ w kinowej ekranizacji "Lalki" wzbudziły zainteresowanie widzów. Teraz aktor ponownie wcieli się w Rzeckiego, jednego z najważniejszych bohaterów powieści.

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Na tym jednak nie koniec. W produkcji usłyszymy również Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Krystynę Jandę, Maję Ostaszewską i Cezarego Żaka. To kolejne znane nazwiska, które pojawią się w dźwiękowej odsłonie historii.

Szczepkowska i gwiazdor "1670" w trzeciej "Lalce"

Do słuchowiska zaproszono także aktorów, których nie było w filmie Macieja Kawalskiego. Wśród nich znaleźli się Joanna Szczepkowska, Anna Szymańczyk, znana z nowej wersji "Znachora", Przemysław Sadowski oraz Kirył Pietruczuk, gwiazdor serialu "1670".

Narratorem całej produkcji będzie Filip Kosior, aktor i lektor audiobooków. Jego głos ma prowadzić słuchaczy przez fabułę, łącząc dialogi bohaterów z narracją Prusa.

Rozbudowana obsada pozwoli przedstawić różne środowiska warszawskiego społeczeństwa końca XIX w. W słuchowisku znajdą się przedstawiciele arystokracji, mieszczaństwa, kupców i warszawskiej biedoty.

Premiera superprodukcji audio "Lalka" została zaplanowana na grudzień 2026 r. Nagrania już trwają. W tym roku miłośnicy powieści Prusa otrzymają więc trzy nowe interpretacje tej samej historii: serialową, kinową i dźwiękową.

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