Błażej Stencel wziął ślub z partnerem? Na premierze pochwalili się obrączkami!

Błażej Stencel i Kamil Krupicz w ślubnych smokingach i z obrączkami na premierze

W poniedziałek, 30 marca odbyła się polska premiera filmu "Drama". Na wydarzeniu pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd, które chętnie pozowały do zdjęć i prezentowały swoje stylizacje. Biel dominowała wczoraj na czerwonym dywanie. Niemal wszyscy goście przyszli w eleganckich kreacjach, które idealnie wpisały się w ślubny motyw.

Najlepiej ubraną parą wieczoru byli Błażej Stencel (33 l.) i Kamil Krupicz (37 l.). Panowie zaprezentowali się w identycznych czarno-białych smokingach. Prezentowali się bardzo elegancko i... weselnie! Uwagę przykuwały obrączki, które ozdabiały ich dłonie! Czyżby postanowili wejść na kolejny poziom w związku?

Błażej Stencel w połowie 2024 roku został nowym prowadzącym program "Koło fortuny". Aktor, który do tamtej pory trzymał się z dala od show-biznesu, nagle znalazł się w centrum zainteresowania. Gwiazdor TVP rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. O wiele chętniej robi to jego partner. Kamil Krupicz również jest aktorem. Panowie poznali się we wrocławskim Teatrze Capitol i od ośmiu lat są niemal nierozłączni.

Zobacz również: "Nie chcę się bać być, kim jestem". Gwiazda TVP dokonała coming outu

Błażej Stencel i Kamil Krupicz chcą wziąć ślub w Polsce

Czyżby obrączki na ich palcach świadczyły o zagranicznym ślubie? Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił przełomowy wyrok - Polska musi uznać małżeństwa zawarte poza granicami naszego kraju. Dotyczy to również par jednopłciowych. To odpowiedź na wieloletnią batalie dwóch Polaków którzy wzięli ślub w 2018 r. w Berlinie.

Okazuje się jednak, że Błażej Stencel i Kamil Krupicz wymienili się nie obrączkami, ale... pierścionkami zaręczynowymi. W rozmowie z portalem Kozaczek gwiazdor "Koła fortuny" wyznał, że zaręczyli się przed rokiem, 13 marca w dniu jego 32. urodzin. Z kolei on uklęknął przed swoim ukochanym w ostatnim dniu marca i podarował mu pierścionek.

W rozmowie odniósł się również do niedawnego wyroku NSA. Bartosz Stencel wyraził nadzieję, że będą mogli z narzeczonym wziąć legalnie ślub w Polsce. Nie chcą robić tego za granicą.

Czekamy z moim narzeczonym na to, żeby wziąć ślub w Polsce. Wiemy, że od niedawna można przepisać ślub, który został zawarty poza granicami kraju, ale dla nas to nie jest to samo. Oczywiście bardzo doceniamy fakt, że jest teraz taka możliwość w Polsce i jesteśmy szalenie za to wdzięczni. Ale mimo to czekamy na to, że kiedyś nadejdzie ten dzień, kiedy śluby par jednopłciowych zostaną w Polsce zalegalizowane. Jesteśmy razem od ośmiu lat. Żyjemy sobie razem zupełnie normalnie. Nasz związek nie różni się niczym od relacji par heteronormatywnych. Żyjemy w tym kraju, szanujemy innych, płacimy podatki i zasługujemy na równe prawa – stwierdził Błażej Stencel.

Zobacz również: Gwiazda "Top Model" wzięła ślub z ukochaną! Panie pokazały piękne zdjęcia ze ślubu!

