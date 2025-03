Prowadzący "Koło Fortuny" zaręczył się z ukochanym! Posypały się gratulacje

Co ona ma na nogach!? Widzowie nie mogli się skupić! Buty Z PALUCHAMI kosztują 14 tysięcy!

"Koło Fortuny": Błażej Stencel jest w związku z lubianym aktorem

Minął już ponad rok od wielkich zmian w Telewizji Polskiej. Z pracą pożegnał się m.in. Norbi, który od kilku lat prowadził "Koło Fortuny". Jego miejsce zajął Błażej Stencel (32 l.), który został wybrany w wyniku wygranego konkursu na nowych prezenterów TVP.

Stencel ma spore doświadczenie aktorskie. Jest absolwentem warszawskiego Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej. Na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Występuje również na deskach teatrów.

O życiu prywatnym nie opowiada za wiele. Bardziej wylewny jest jego partner, Kamil Krupicz, który również jest aktorem. Na Instagramie 35-latka można znaleźć wiele wspólnych fotografii. Panowie poznali się we wrocławskim Teatrze Capitol.

Powiedział 'cześć' i przepadłem. Do tamtej pory nie wierzyłem w to coś od pierwszego wejrzenia. A to jest - wspominał aktor.

Kamil i Błażej są już razem od ponad siedmiu lat. Niedawno Krupicz zamieścił obszerny wpis, w którym przyznał, że razem z ukochanym przechodzili poważny kryzys. Praca i kolejne projekty sprawiły, że zaczęli się od siebie oddalać. Ich związek w pewnym momencie przypominał bardziej "kumpelstwo". Gdy doszli do ściany, postanowili zawalczyć o swoje uczucie. Skorzystali przy tym z pomocy specjalisty.

"Koło Fortuny": Błażej Stencel zaręczył się z ukochanym!

Teraz ich relacja weszła na kolejny poziom. Błażej Stencel w urodzinowym wpisie na Instagramie poinformował o zaręczynach!

Wszystkim dziękuję za życzenia urodzinowe. Dzień urodzin był piękny, spędziłem go z Kamisiem, od 13 marca 2025 będę nazywać go moim narzeczonym - informuję. Kochajcie się, całuję - napisał gwiazdor TVP.

W poście zamieścił kilka zdjęć oraz filmik, na którym zaprezentował obrączkę. Pod wpisem od razu zaroiło się od gratulacji. Szczęścia narzeczonym życzą fani oraz wielu znanych znajomych m.in. od Julii Oleś czy Barbary Kurdej-Szatan.

Zakochani planują obecnie wyjazd do Azji. Wiadomo, że zwiedzą Tajlandię oraz Wietnam. Kilka dni temu Kamil Krupicz zamieścił na instagramowej relacji grafikę informującą, że Tajlandia właśnie wprowadziła równość małżeńską. W poście oznaczył swojego partnera i zapytał: "W marcu będziemy (w Tajlandii - red) to co Błażej Stencel, od razu machniemy ślub?".

Stencel odpowiedział mu pytając, co po tym ślubie w Polsce? Coraz więcej państw wprowadza możliwość legalizacji związków jednopłciowych. W Polsce na razie nie jest to możliwe. Z roku na rok rośnie jednak poparcie Polek i Polaków dla ślubów lub innej formy legalizacji związków par jednopłciowych.

