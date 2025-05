Borys Szyc na randce ogląda inne kobiety. I to jakie! Żona wyskoczyła z oświadczeniem i pokazała dowód

Borys Szyc miał wielkie problemy z alkoholem. Aktor może liczyć na wsparcie żony

Borys Szyc wielką sławę zdobył już na początku XXI wieku. Gdy miał około 25 lat, był już znany w całej Polsce. Jego kariera rozwijała się znakomicie, ale - niestety - nie szło to w parze z udanym życiem prywatnym. Największym problemem dla Borysa Szyca był alkohol. Gwiazdor prowadził nawet samochód, mając we krwi promile, za co na dwa lata stracił prawo jazdy. Zdarzało mu się także przychodzić na plan filmowy, nie będąc trzeźwym. Na szczęście Borys Szyc przestał pić, choć wie, że musi cały czas być czujny.

Zagrożenie jest zawsze gdzieś blisko. Od kieliszka dzieli cię o, taki ruch, i o tym trzeba pamiętać

- mówił w rozmowie z Piotrem Jaconiem. W tym samym wywiadzie podkreślił, że choroba alkoholowa jest "nadal bardzo wstydliwa".

Ja chciałem ten wstyd trochę zedrzeć. Wstyd, poczucie winy - to są totalnie niszczące uczucia. Mówiąc, że mnie, znaną osobę, też to dotknęło, chciałem, żeby inni też się odważyli, żeby nie wstydzili się o tym powiedzieć

- argumentował Borys Szyc, który może liczyć na wsparcie swojej ukochanej żony - Justyny Nagłowskiej. Para wzięła ślub w 2019 roku, a rok później na świat przyszedł ich syn - Henryk.

Aktor zatem nie dość, że ma pełne ręce roboty związane z pracą zawodową, to jeszcze musi (a właściwie chce) znaleźć czas dla syna, a także dla córki Soni, która jest owocem związku z Anną Pinczykowską. No ale trzeba też znaleźć czas na randki. I Borys Szyc znajduje! Właśnie pochwalił się ostatnią. Była ona nieszablonowa. Odbyła się bowiem w mało romantycznym miejscu - na widowni kortu tenisowego. Na dodatek aktor podczas randki oglądał inne kobiety (małżonkowie obserwowali mecz Iga Świątek - Jaqueline Cristian). Żona jednak zazdrosna na pewno nie była, bo chodziło o piękno sportu, a nie kobiet. No i o kibicowanie naszej Idze Świątek. Zresztą Justyna Nagłowska także była zachwycona oglądaniem tenisowego pojedynku. Z entuzjazmem wyskoczyła z oświadczeniem

Borys Szyc, uwielbiam spełniać z Tobą marzenia. Jupi!!! Wymarzona randka mojego męża właśnie się wydarza

- cieszyła się żona aktora. Dołączyła też dowód miłości, czyli zdjęcie położonych rąk małżonków. Az miło popatrzeć! Dodajmy tylko, że Iga Świątek wygrała swój mecz 6:2, 7:5.

