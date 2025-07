Seriale bywają to gorsze, to lepsze, ale niektóre, nawet jeśli kiepskie, stają się kultowymi. Taka była "Dynastia", taka jest "Moda na sukces". Ten tasiemiec powstaje od 1987 roku (!) i końca nie widać. Już wiadomo, że będzie nagrywany przynajmniej do 2028 r., czyli będzie obecny na antenie przez ponad 40 lat.

Gdy produkcja trwa latami, a nawet dekadami, jasne jest, że obsada będzie się zmieniać. Obecnie z oryginalnej ekipy, która sprawiła, że "Moda na sukces" stała się hitem, pozostała tylko dwójka aktorów - John Mc Cook, który gra Erica i Katherine Kelly Lang wcielająca sie w Brooke.

Brooke Logan to legenda. Lang gra ją od blisko 40 lat, ale się nie starzeje!

Brooke to jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek "Mody na sukces". To ona była żoną przystojnego Ridge'a Forrestera (żeby to raz!), romansowała z jego ojcem, zdradziła go z pasierbem, miała amnezję, romansowała z bratem Ridge'a, później z kolejnym zięciem, a następnie ze szwagrem, walczyła o ukochanego Ridge'a, popadła w alkoholizm...

Brooke na ślubnym kobiercu stawała aż 21 razy (w ciągu 38-letniej kariery na planie serialu), często z tymi samymi partnerami, bo brała ślub ponownie lub dochodziło do przerywania ceremonii. Jej małżeństwa zaskakująco często były unieważniane. Ale choć lata lecą, małżonkowie zmieniają jak w kalejdoskopie, a serialowe dzieci wyjątkowo szybko dorastają (są zastępowani dorosłymi aktorami), to pani Logan nic a nic się nie starzeje. Wystarczy spojrzeć na jej stare i nowe zdjęcia!

Brooke Logan, czyli Katherine Kelly Lang kiedyś i teraz

Katherine Kelly Lang jest jedyną kobiecą gwiazdą "Mody na sukces", która dzielnie trwa przy serialu i ani myśli z niego rezygnować. Inni aktorzy już dawno odeszli, jak choćby Ronn Moss, który od 2012 r. nie gra Ridge'a Forrestera, ale nie Lang. Ona już na zawsze zostanie Brooke, czy tego chce, czy nie.

Fani tasiemca zdążyli zauważyć, że Lang, czyli serialowa Brooke, choć gra tę postać od dekad, starzeje się tylko pozornie. Czas płynie nieubłaganie, a w serialu wydaje się płynąć jeszcze szybciej niż w realnym życiu, ale gwiazda wygląda... prawie tak samo. Prawie robi oczywiście ogromną różnicę.

Katherine dołączyła do obsady "Mody na sukces" w wieku 26 lat, a teraz ma blisko 64 - tego nie da się przeskoczyć nawet poprzez wklepywanie najdroższych kremów.

Katherine Kelly Lang i operacje plastyczne, których nie stosuje

Gdy spojrzymy na nowe zdjęcia aktorki, zobaczymy szczęśliwą twarz pozbawioną zmarszczek, ale wygładzoną tak, że zniknęły gdzieś naturalne, wyróżniające ją rysy. Brooke jest piękną... babcią można by rzec, spoglądając na metrykę kobiety w wieku okołoemerytalnym, która faktycznie dorobiła się już kilkorga wnucząt. Jednocześnie wydaje się kwitnąć zupełnie nie jak seniorka - jest szczupła, bardzo zadbana i świetnie prezentuje się nie tylko w pełnym makijażu, ale i bez niego, na plaży.

Za sprawą wypełniaczy i botoksu (przyznaje się do ich stosowania) Lang wydaje się nie mieć wieku. Jest dojrzała, ale mogłaby być i 40-latką, i dobrze utrzymaną 70-latką. To w obecnych czasach nie jest aż tak zaskakujące. Wystarczy spojrzeć na Joan Collins, która jest już po dziewięćdziesiątce, 51-letnią Tori Spelling czy La Toyę Jackson, która zbliża się do siedemdziesiątki.

