Rafał Brzozowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Telewizji Polskiej. Prowadził "Koło fortuny", teraz robi to samo w "Jaka to melodia?", a zaczynał jako uczestnik programu "The Voice of Poland". Brzozowski reprezentował też Polskę w konkursie Eurowizja, choć jego występ nie został doceniony przez międzynarodową publiczność. Teraz wokalista wystąpił w podcaście Bądźmy Razem TVP, gdzie opowiedział o jeszcze innej pasji. W rozmowie z Idą Nowakowską oraz Aleksandrem Sikorą zdradził, że posiada licencję pilota akrobacyjnego. O tym wiedziało niewiele jego fanów! Brzozowski otworzył się na temat niebezpiecznych momentach, które spotkały go podczas latania samolotem. Jedno z nich mogło zakończyć się naprawdę źle.

Brzozowski leciał samolotem, nagle ptak rozbił maszynę! Wywróciło ją do góry nogami

Rafał Brzozowski powiedział w Bądźmy Razem TVP, że spotkało go co najmniej kilka niebezpiecznych sytuacji podczas latania samolotem. Do tej pory wolał tego nie zdradzać, by "nie robić sensacji", ale tym razem uczynił wyjątek. Spędził setki godzin w powietrzu!

- Miałem parę zdarzeń lotniczych bardzo poważnych. Mam licencję akrobacyjną więc trenowałem akrobacje i ptak mi się wbił w samolot, jak byłem do góry nogami, i rozbił mi lewą stronę samolotu (...) To wyglądało źle, mogło się skończyć źle - wyznał Rafał Brzozowski w podcaście Bądźmy Razem TVP.

Wokalistka w rozmowie z Nowakowską i Sikorą opowiedział też o wielu innych ciekawych wątkach ze swojego życia, a wśród nich: kariera w telewizji, miłość do muzyki, walka z hejtem po Eurowizji. Było tego naprawdę sporo.

