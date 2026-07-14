Wszyscy znają Mandarynę, ale mało kto zna jej siostrę. To ona była przy niej w trudnych chwilach

Marta Wiśniewska, znana wszystkim jako Mandaryna, swoją popularność zdobyła jako tancerka, choreografka i wokalistka. Na początku lat 2000. była jedną z najgorętszych nazwisk polskiej sceny rozrywkowej. Jej występy przyciągały tłumy, a życie prywatne regularnie trafiało na pierwsze strony gazet. Największe emocje wzbudzało oczywiście jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim, liderem zespołu Ich Troje. Para przez lata uchodziła za jedną z najpopularniejszych w polskim show-biznesie, a ich ślub i późniejszy rozwód były szeroko komentowane w mediach. Dziś, po wielu latach, nazwiska Mandaryny i Wiśniewskiego ponownie pojawiły się razem w nagłówkach. Informacja o ich ponownym zbliżeniu po ponad dwóch dekadach wywołała ogromne zainteresowanie i lawinę komentarzy.

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Była cieniem wielkiej gwiazdy. Siostra Mandaryny przez lata pracowała za kulisami

W cieniu medialnego zamieszania wokół Mandaryny przez lata pozostawała jej młodsza siostra Małgorzata Mandrykiewicz. Choć dzieli je siedem lat różnicy, kobiety zawsze miały ze sobą bardzo bliską relację. Małgorzata nie zdecydowała się na karierę sceniczną i zamiast występować przed kamerami, wybrała pracę za kulisami.

W czasach największej popularności Mandaryny to właśnie ona miała wspierać ją w wielu zawodowych działaniach. Pomagała przy organizacji pracy artystki, a z czasem zaangażowała się także w prowadzenie jej projektów związanych z tańcem. Przez pewien okres pełniła funkcję menedżerki w studiu tańca Mandaryny, dbając o kwestie organizacyjne i rozwój tego miejsca.

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Fani mogli zobaczyć Małgorzatę również w programie "Jestem, jaki jestem", który pokazywał prywatne życie Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Nie szukała jednak popularności i po zakończeniu medialnych występów zdecydowała się wycofać z show-biznesu.

Dziś młodsza siostra Mandaryny prowadzi spokojne życie i rzadko pojawia się publicznie. Od czasu do czasu publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie od razu wzbudza zainteresowanie internautów. Wielu z nich zwraca uwagę na niezwykłe podobieństwo obu kobiet.

Według was są do siebie podobne?

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