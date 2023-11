i Autor: Xambisk

Wszystkich Świętych

Była piątą żoną Tadeusza Łomnickiego. Wzruszający gest na grobie Marii Bojarskiej

Maria Bojarska zmarła w czerwcu 2023 roku w wieku 70 lat. Swojego męża, Tadeusza Łomnickiego (+64 l.) przeżyła o blisko 30 lat. Byłą od niego młodsza o ponad ćwierć wieku. Głośno było o tym, że legendarny aktor zmusił ją do aborcji. Para była ze sobą do 1992 roku, do przedwczesnej śmierci Łomnickiego. Teraz spoczywają w jednym grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie.