Eurowizja 2025. Była reprezentantka Polski komentuje występ Steczkowskiej. Ma jedną ważną uwagę! Co trzeba zmienić?

Polacy nie mają szczęścia do Eurowizji. Od czasu występu Edyty Górniak, która w 1994 roku wywalczyła dla Polski 2. miejsce, przez 30 lat nikt nawet nie zbliżył się do jej wyniku. Wielkie nadzieje kładziono w Justynie Steczkowskiej i jej piosence "Gaja". Niestety, Europa po raz kolejny nie doceniła starań naszych rodaków.

W 2011 roku Polskę na Eurowizji reprezentowała Magdalena Tul, doskonale znana widzom Telewizji Polskiej z programu "Jaka to melodia?". W polskich preselekcjach miała nad rywalami jeszcze większą przewagę niż Steczkowska - zdobyła ponad 40% wszystkich głosów. I choć była typowana jako jedna z faworytek konkursu, nie udało jej się przejść do finału. Fani Eurowizji do dziś jednak wspominają jej występ.

Kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem" Magdalena Tul ujawniła kulisy konkursu. Okazało się m.in., że z własnej kieszeni musiała zapłacić za wszystko, co widzieliśmy na scenie podczas jej show. W 2011 roku Telewizja Polska nie wspierała jeszcze polskich reprezentantów tak bardzo jak dziś.

Jak Magdalena Tul, która na Eurowizji zjadła zęby, ocenia występ Justyny Steczkowskiej?

Niewątpliwie Justyna dała z siebie wszystko, cała ekipa włożyła w występ bardzo dużo wysiłku - myślę, że dotyczy to każdego reprezentanta. Nie znam osoby, która nie podchodziłaby do takiego nobilitującego wydarzenia bez ogromu przygotowań. Fantastycznie zadziałała również promocja, widać było, że nad naszą reprezentacją czuwa sztab ludzi - nie tak, jak w moim przypadku, gdzie mogłam zabrać ze sobą tylko 6 osób - tych na scenie i menagera

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Magdalena Tul.

Magdalena Tul o głosowaniu jury na Eurowizji

Co do głosowania, jury często zwraca uwagę na inne walory niż publiczność - porównują wartość kompozycji, wykonanie wokalne, show zdaje się tu być mniej istotne. Jury składa się z osób zajmujących się muzyką, więc ich podejście jest inne

- zauważa Magda Tul.

Jej zdaniem patent na zachwycenie jurorów nie leży w show, a piosence, która prezentuje walory wokalne artysty.

- Biorąc pod uwagę różne czynniki, nauczona swoim doświadczeniem, postawiłabym jednak na piosenkę i możliwość zaprezentowania głosu w jak najszerszym wachlarzu - stwierdza artystka. - Moja piosenka "Jestem", mimo że bardzo lubiana przez fanów, niestety nie dała mi tej możliwości - dodaje.

Zgadzacie się?