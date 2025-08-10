Cała na biało Maria Pakulnis szaleje z sierpem na festiwalu. Renata Dancewicz tym razem na spokojnie

Maria Pakulnis w bieli i... w akcji

Maria Pakulnis pojawiła się na scenie cała na biało, w letnim, wygodnym komplecie. Wyglądała jak gotowa na garden party, ale w ręku trzymała narzędzie rodem z pola – sierp. W ramach festiwalowych zabaw ruszyła do pracy przy symbolicznym żniwie, a widownia miała ubaw po pachy. Bo kto powiedział, że aktorka nie może zamienić się na chwilę w rolniczkę?

Renata Dancewicz na luzie

Renata Dancewicz postawiła na wygodę i naturalność. W kobaltowej sukience w panterkę, z dużymi okularami przeciwsłonecznymi, wyglądała jak gwiazda, która wpadła na chwilę, żeby zobaczyć znajomych i podpisać kilka autografów. Zero przesady, zero scenicznego blichtru – i w tym też tkwił jej urok.

Pamiątkowe tablice z (czarnym) humorem

Jednym z punktów programu było odsłonięcie nowych tablic w „Alei Gwiazd” Lubomierza. Imiona i nazwiska w złotych literach na czarnym tle prezentowały się dumnie, choć część uczestników żartowała, że całość wygląda trochę jak płyty nagrobne w luksusowym mauzoleum. Ale to w końcu festiwal komedii – dystans jest tu wpisany w program.

Festiwal z klimatem

Lubomierz nieprzypadkowo jest stolicą polskiej komedii. To właśnie tutaj kręcono kultowych „Samych Swoich” – film, który do dziś rozśmiesza całe pokolenia i jest obowiązkową pozycją w telewizyjnej ramówce. Festiwal ma więc nie tylko bawić, ale i pielęgnować pamięć o polskim kinie komediowym, jego twórcach i atmosferze, w której powstawały te najbardziej lubiane produkcje. Dlatego obok zabawy z sierpem czy humorystycznych konkursów jest też miejsce na wspomnienia i hołd dla klasyki.

Festiwal od lat przyciąga miłośników kina komediowego i samych twórców. Oprócz projekcji filmów jest czas na mniej formalne spotkania z aktorami, zabawy na scenie i wspólne zdjęcia.

