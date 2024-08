Celebryci ruszyli na pielgrzymki. Michał Koterski w USA modli się za uzależnionych. Bracia Mroczek na Jasnej Górze. Kto jeszcze nie wstydzi się wiary?

W dzisiejszych czasach wiara w Boga bywa wyśmiewana. Są jednak celebryci, którzy kompletnie się tym nie przejmują - są wierni przede wszystkim sobie i chcą dawać innym pobożny przykład. Lato to czas pielgrzymek. Znani i lubiani również się na nie wybierają, choć mogliby wtedy leżeć plackiem na sponsorowanych wakacjach w rajskich kurortach.

Bracia Mroczek kolejny raz na pielgrzymce

Na początku sierpnia na z Jasną Górę, mając przed sobą ponad 300 km, wyruszyła 44. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Wzięli w niej udział m.in. gwiazdorzy serialu "M jak miłość". Rafał Mroczek (42 l.) to doświadczony pielgrzym. W sieci relacjonuje, jak należy przygotować się do tego typu wyprawy. W jego plecaku znalazły się m.in. karta pielgrzyma, kubek termiczny, wielofunkcyjny scyzoryk czy nieprzemakalny płaszcz.

Po dwóch dniach do pielgrzymów dotarł Marcin Mroczek (42 l.). Ze względu na zobowiązania rodzinne nie jest w stanie uczestniczyć w całej drodze do Częstochowy, ale ważne było dla niego, by choć na chwilę być częścią wydarzenia.

Na Jasną Górę wyruszył też prezenter Tomasz Wolny (43 l.). "I choć zmienia się wszystko, to nie zmienia się nic, bo niezmiennie "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Kilkaset kilometrów za nami, ostatnie przed nami, więc kolejny raz polecam się jako posłaniec - jeśli ktoś miałby intencję, to, proszę, piszcie, a zaniesiemy je prosto do Matki! Kierunek jasny... a nawet Jasna" - napisał w sieci były gwiazdor "Pytania na śniadanie" i "Panoramy". Na jego wpis odpowiedziała Ida Nowakowska (33 l.).

Po rozstaniu z narzeczoną, do pielgrzymki do Częstochowy dołączył też Piotr Mróz (36 l.) znany z serialu "Gliniarze". "Ta podróż to dla mnie czas refleksji i odnajdywania siebie. Odchodzę od codziennych problemów i zgiełku życia w Warszawie, co pozwala mi na głębszą introspekcję" - stwierdził aktor.

Michał Koterski rzucił narkotyki. Teraz twierdzi: "Ćpam Boga"

Michał Koterski (44 l.) i Marcela Leszczak (32 l.) z kolei przebywają obecnie w USA. Tam ruszyli na dwudniową pielgrzymkę z Chicago do Merrillville. Aktor, który jeszcze kilka lat temu nadużywał narkotyków, dziś jest wdzięczny Bogu za zdrowie i otwiera klinikę leczenia uzależnień. Podczas wyprawy modli się o tych, którzy tak jak on kiedyś, nie radzą sobie z nałogami. "Nasza pierwsza pielgrzymka w życiu. Idziemy w intencji naszej kliniki, wszystkich uzależnionych, rodziny i pieska" - napisał na Instagramie aktor, ale były też miejsca na żarty z samego siebie: "Kończymy pierwszy dzień na bożym haju. Ćpam Boga" - pisał usatysfakcjonowany pieszą podróżą.

