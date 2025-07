Co sprzedawała Ewa Chodakowska w swoich pakietach "badań na endometriozę"? Były tam m.in. morfologia i badanie poziomu witaminy D. Środowisko lekarzy zareagowało natychmiast. Ginekolodzy zwracali uwagę, że sprzedawane badania mogą jedynie wesprzeć diagnostykę. Ale do wykrycia endometriozy konieczne jest badanie USG, a w niektórych przypadkach nawet operacja endoskopowa. Chodakowska już wycofała się ze sprzedaży i przepraszała, że wprowadziła pacjentki w błąd. Teraz poszła jednak o krok dalej.

Długie oświadczenie Chodakowskiej

Ewa Chodakowska sprzedawała feralne pakiety medyczne we współpracy z firmą "Diagnostyka". Szybko musiała za to przepraszać. Aktualnie trenerka wydała na swoim profilu na Instagramie nowe oświadczenie, związane z tą aferą. Okazuje się, że gwiazda Polski fit czuje się atakowana przez hejterów. Ale to nie wszystko.

Nowe oświadczenie Chodakowskiej jest bardzo długie, w tekście zamieścimy więc tylko jego fragmenty. Całość przeczytasz od razu pod tekstem.

Nie jestem lekarką i nie udaję, że mam wiedzę medyczną. Sama nie opracowywałam tych pakietów. Zaufałam specjalistom z Diagnostyki. Był do tego powołany zespół ekspertów. Dziś wiem, że nazwa jednego z pakietów — pomimo informacji w opisie, że to pakiet wspierający, a nie diagnostyczny - mogła wprowadzać w błąd. Ten pakiet został natychmiast usunięty. Nie było w tym złych intencji. Od kilku dni odrabiam tę gorzką lekcję. (...) Media, prasa, ludzie pytają mnie: "Czy żałujesz?" Tak, żałuję, że coś, co miało nieść pomoc, przyniosło tyle trudnych emocji. Żałuję, że w tak wrażliwym temacie pojawił się chaos i poczucie rozczarowania.

Chodakowska nie chce obiecywać nadziei

Ewa Chodakowska, jak zwykle, nie poddaje się. Trudną lekcję, jaką dostała od środowiska lekarskiego i części fanów, postanowiła przekuć w sukces.

Chcę nadal rozmawiać o zdrowiu kobiet i objawach, które zbyt często są bagatelizowane. Bo kobietom nie wolno obiecywać nadziei bez realnego wsparcia i działania.

Następnie trenerka zapowiedziała nowy projekt, do którego zaprasza ekspertów z medycyny, psychologii, fundacje. Ewa Chodakowska tematu endometriozy nie porzuci.

Sonda Ćwiczysz razem z Ewą Chodakowską? TAK NIE