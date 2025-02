Ciachorowski odchodzi z "Na dobre i na złe"? Gwiazdor pisze o "wyrokach scenarzystów…

Ciachorowski znika z Leśnej Góry?

Tomasz Ciachorowski ma szczęście do ról czarnych charakterów. I trzeba przyznać, że doskonale się w nich odnajduje. Przystojny blondyn o głębokim głosie sprawia wrażenie "aniołka", a już za moment zamienia się na ekranie w potwora. Czy po latach w "M jak miłość" Ciachorowski straci też rolę w "Na dobre i na złe"?

Psychol z "M jak miłość" kończy karierę w "Na dobre i na złę"?

Tomasz Ciachorowski przez długie lata wcielał się w "M jak miłość" w "psychola" Artura Skalskiego. Gnębił on bohaterkę Adriany Kalskiej oraz jej serialowego męża, w którego wcielał się Mikołaj Roznerski. Ten trójkąt co wieczór podnosił ciśnienie fanom sagi Mostowiaków. Ostatecznie Artur został zamordowany, a Ciachorowski dostał nową rolę w "Na dobre i na złe". I teraz produkcja na oficjalnym profilu serii o Leśnej Górze na Instagramie ujawniła, że i on może zniknąć!

Był Beger. Nie ma Begera.

Maks Beger to postać, która podobnie jak Artur Skalski w "M jak miłość", wzbudza ogromne emocje u widzów „Na dobre i na złe”. Lekarz jest wybitnym specjalistą, ale ma wyjątkowo podły charakter. Czyżby scenarzyści mieli już dość pisania mu dalszych losów? Tak może wynikać z komentarza produkcji i dopisku samego Ciachorowskiego!

Genialny i wredny Beger znika z "Na dobre i na złe"?

Błyskotliwy kardiochirurg Beger w "Na dobre i na złe" potrafi uratować każdemu pacjentowi życie. Ale jest zarozumiały, arogancki i pełen pychy. Beger nie szanuje swoich kolegów z pracy, a szczególnie kobiet, był nawet oskarżany o gwałt. Jego stosunek do pacjentów też zostawia wiele do życzenia, można odnieść czasem wrażenie, że zwraca się do nich, jak do przedmiotów.

W ostatnich odcinkach "Na dobre i na złe" emocje sięgnęły zenitu. Maks Beger zlecił pielęgniarce podanie choremu „pół morfiny”. Ona jednak popełniła błąd i podała za dużą dawkę. Pacjent znalazł się na granicy życia i śmierci! Ostatecznie po aferze z tego powodu Beger złożył wypowiedzenie.

Tomasz Ciachorowski odchodzi z „Na dobre i na złe”?

Pod postem produkcji "Na dobre i na złe" na Instagramie rozgorzała dyskusja fanów. Czy Beger powinien wreszcie zostawić Leśną Górę w spokoju? A może jednak bez niego nie dałoby sie serialu dalej oglądać? W pewnym momencie w dyskusję włączył się Tomasz Ciachorowski.

No cóż ... Niezbadane są wyroki scenarzystów ;)

