Co oglądać w Wielkanoc? Te filmy i seriale to absolutne pewniaki - w TV i online

Co oglądać w Wielkanoc? Poniżej znajdziecie pięć filmów i seriali, po które, naszym zdaniem, warto sięgnąć w te święta. Wszystkie dostępne są online. Dorzuciliśmy też najciekawsze filmy, które emitowane będą w TV.

"Podlasie"

Kontynuacja głośnej polskiej komedii z gwiazdorską obsadą. Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów - i pieniądze. Do obejrzenia w Netflixie.

"Jedz, módl się, szczekaj"

W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener — Nodon. W składzie barwnej grupki znajdują się nienawidząca psów polityczka Ursula, która adoptowała upartą Brendę, aby poprawić swój wizerunek; naiwna Babs będąca panią potężnego i niesfornego Torstena; Ziggy i Helmut — kłótliwa para z rozpieszczonym Yorkshire terrierem o imieniu Gaga, a także zdystansowany Hakan, który za grosz nie ufa niestabilnej Roxy z rodziny owczarków belgijskich. Psi trener Nodon próbuje niekonwencjonalnych metod, aby podszkolić przytłoczonych problemami ludzi. Szybko okazuje się jednak, że pomocy potrzebują nie same czworonogi, lecz ich dwunożni właściciele. Do obejrzenia w Netflixie.

"Wichrowe wzgórza"

Najbardziej polaryzujący i skandaliczny film tego roku. To adaptacja kultowej powieści o tym samym tytule, nakreślająca nam historię tragicznej i toksycznej miłości Cathy (Margot Robbie) i Heathcliffa (Jacob Elordi). Do kupienia/wypożyczenia w Apple TV, Pilot WP, Playerze, Play NOW, Canal+ Online, Prime Vidoe, Rakuten TV.

"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie"

Serial, oparty na powieści kryminalnej Jeana Lemieux, przenosi widzów na malownicze, lecz skrywające wiele tajemnic, kanadyjskie Wyspy Magdaleny. Gdy znika Rosalie Richard, nastoletnia córka lokalnego burmistrza, spokojne miasteczko zostaje postawione w stan najwyższej gotowości. Następnego dnia dochodzi do makabrycznego odkrycia – ciało dziewczyny zostaje odnalezione, a brutalność zbrodni wstrząsa mieszkańcami wyspy. Lokalna policja, przyzwyczajona do drobnych wykroczeń i rutynowych interwencji, nie jest przygotowana na tak poważne śledztwo.

Detektyw z Montrealu, André Surprenant, przejmuje prowadzenie dochodzenia i szybko odkrywa, że ta sprawa nie będzie kolejnym rutynowym przypadkiem, z jakimi miał niejednokrotnie do czynienia w swojej karierze. Na wyspie, gdzie wszyscy się znają, rozwiązywanie mrocznej zagadki morderstwa staje się prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo misję detektywa komplikuje pojawienie się na wyspie inspektora Sébastiena Gingrasa, wysłanego prosto z Quebecu. Śledczy nie umieją nawiązać współpracy, a toczące się między nimi konflikty nie pomagają w walce z presją czasu i rosnącą liczbą podejrzanych. Jedynym sprzymierzeńcem detektywa Surprenanta, na którego może liczyć o każdej porze dnia i nocy, jest Geneviève Savoie, lojalna policjantka zaangażowana w śledztwo. Do obejrzenia w serwisie Canal+.

"Harry Hole"

Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów - i teoretycznie współpracowników - którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno. Do obejrzenia w Netflixie.

Co oglądać w Wielkanoc w TV?

4.04 Sobota Wielkanocna

9:55 - "Pan Wołodyjowski" - Kino Polska

12:00 - "Siedmiu wspaniałych" - TVP1

12:10 - Mój przyjaciel Hachiko - TVP2

13:30 - "Krzyżacy" - Kino Polska

15:05 - "Diabeł ubiera się u Prady" - Polsat

15:35 - "Vabank" - TVN

17:05 - "Znachor" (1982) - Kino Polska

21:45 - "Barbie" - TVN

22:55 - "Boże Ciało" - Kino Polska

5.04 Wielka Niedziela

12:00 - "Potop Redivivus" - Kino Polska

13:40 - "Znachor" (1982) - TVP1

15:55 - "Poszukiwany, poszukiwana" - Kino Polska

16:15 - "Znachor" (1982) - TVN

17:55 - "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" - Kino Polska

20:00 - "Seksmisja" - Kino Polska

21:25 - "Uwierz w ducha" - TVN

22:40 - "Pokaż kotku co masz w środku" - Kino Polska

6.04 Wielki Poniedziałek

09:30 - "Rozważna i romantyczna" - TVP1

09:35 - "Ratatuj" - Polsat

11:45 - "Nad Niemnem" - Kino Polska

11:50 - "Kraina lodu" - Polsat

13:20 - "Lalka" - TVP1

14:05 - "Vaiana: Skarb oceanu" - Polsat

15:50 - "Nie ma róży bez ognia" - Kino Polska

16:20 - "Mis" - TVP2

16:35 - "Zwierzogród" - Polsat

18:00 - "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" - Kino Polska

20:00 - "Jeszcze raz" - Kino Polska

22:05 - "Horror story" - Kino Polska