Córka miliardera zginęła na wakacjach w Wietnamie. Kim była Orla Wates?

W mediach społecznościowych głośno jest o tragedii, do jakiej doszło w jednym z państw Azji. 19-letnia córka słynnego miliardera z Wielkiej Brytanii zginęła w tragicznym wypadku na wietnamskich drogach. Zrozpaczona rodzina dziewczyny zdobyła się na niezwykle szlachetny czyn, ofiarowując jej narządy chorym czekającym na ratunek. Ta wzruszająca historia błyskawicznie rozeszła się po sieci, a internauci pytają o to, kim była Orla Wates.

Orla Wates zginęła w Wietnamie. Rodzice oddali jej organy potrzebującym

Młoda Brytyjka robiła sobie przerwę przed rozpoczęciem studiów i wykorzystywała ten czas na azjatyckie wojaże, odkrywając piękno tego kontynentu. Niestety, podróż zakończyła się dramatem w Wietnamie. Orla Wates jechała motocyklem po niezwykle trudnej i niebezpiecznej trasie Ha Giang Loop. Kierujący jednośladem stracił kontrolę, przez co dziewczyna upadła na jezdnię, prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu ciężarowego. Rodzina 19-latki podjęła natychmiastową decyzję o przekazaniu jej rogówek, nerek i wątroby pacjentom lokalnej placówki medycznej, którzy pilnie potrzebowali transplantacji. Za ten piękny gest oficjalnie podziękował im tamtejszy minister zdrowia, składając jednocześnie głębokie kondolencje.

Andrew Wates i jego żona wspominają tragicznie zmarłą córkę

Zrozpaczeni rodzice udzielili wywiadu portalowi "Viet Nam News". Sprawa zyskała tak ogromny rozgłos również dlatego, że Orla była córką niezwykle zamożnego człowieka z Wysp Brytyjskich. Andrew Wates to potentat w branży budowlanej i deweloperskiej. Jego majątek i wartość zarządzanego przedsiębiorstwa szacuje się na ponad 2 miliardy funtów. Wraz z nim głos zabrała także matka zmarłej 19-latki.

"W tym ekstremalnie trudnym dla naszej rodziny okresie, zdecydowaliśmy się oddać organy Orli, ponieważ wierzymy, że jeśli byłby sposób na danie szansy innym, właśnie tego Orla by chciała. Wiedza, że ona żyje w nich, przynosi nam wielki komfort" - wyznała kobieta w rozmowie z serwisem.

"Była piękna, niezależna i bardzo zabawna, z mocnym żartem. Kochała dobrze wyglądać i żyć pełnią życia" - dodał załamany ojciec.

Kim była Orla Wates? Miała przed sobą całe życie

Wiadomość o koszmarnym wypadku w Wietnamie wstrząsnęła tysiącami internautów z całego świata. Orla Wates była zaledwie 19-letnią dziewczyną, która cieszyła się z tzw. gap year. To czas przerwy między ukończeniem edukacji w szkole średniej a rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej. Ten roczny odpoczynek postanowiła wykorzystać na zagraniczne podróże. Gdyby nie tragiczny wypadek, po powrocie z Azji rozpoczęłaby studia na prestiżowym Durham University.