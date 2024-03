Córka Tadeusza Drozdy wyszła za mąż i ma syna. Ale nie jest hetero! Wyznała swoją orientację. Nie każdy wie, co ona oznacza

Córka Tadeusza Drozdy szczerze o swojej orientacji

Tadeusz Drozda doczekał się trzech córek, które częściowo poszły w ślady ojca. Jedna z nich została dziennikarką, druga pasjonuje się fotografią, a trzecia - Joanna Drozda - jest wziętą aktorką teatralną, a telewidzowie mogą kojarzyć ją z takich seriali jak "Nad rozlewiskiem" czy "Na noże". Prywatnie była żoną aktora Piotra Polaka znanego doskonale z serialu "The Office PL". Doczekali się nastoletniego już dziś syna. Małżeństwo jednak nie przetrwało.

Joanna Drozda niedawno ogłosiła światu swoją orientację seksualną. Aktorka wyznała, że jest panseksualna. Co to oznacza?

Panseksualizm to seksualny i emocjonalny pociąg do osób bez względu na ich płeć i tożsamość płciową. To znaczy, ze Joanna Drozda może zakochać się zarówno w mężczyźnie, kobiecie, jak i osobie nie identyfikującą się z żadną płcią.

Swoją orientację Joanna Drozda ogłosiła jakiś czas temu w magazynie "Replika". - Długo nie miałam potrzeby, żeby określać swoją orientację seksualną czy nawet przynależność grupową. Jestem z takich czasów, kiedy uczono, przynajmniej moi rodzice tak mnie uczyli, że nie należy dać się zaszufladkować, trzeba przełamywać stereotypy, to jest najwyższa wartość - powiedziała.

Jak Joanna Drozda odkryła, że jest panseksualna?

- Rozmawialiśmy o tym w czasie jednego z powrotów z Poznania z Jędrkiem Bursztą i Wojtkiem Kaniewskim, którzy piszą ze mną „Extravaganzę”. I dotarła do mnie groza tej sytuacji, powiedziałam im: „To jest okropne! Wy macie łatwo, po prostu jesteście gejami czy pe*ałami, w zależności od tego, jak kto chce siebie nazywać, a mnie mają za hetero, że jestem jakimś nudnym straightem, bez sensu”. Wręcz mi przeszkadzało, że ktoś może tak o mnie myśleć! - wspominała Joanna Drozda. - Zaczęłam szukać w Internecie różnych określeń, znalazłam „panseksualizm” i poprosiłam Wojtka i Jędrka, żeby mi doradzili, czy to jest dobry trop, a oni mnie wyśmiali, że tyle myślałam, a przecież to oczywiste, że jestem panseksualna. (śmiech) Co prawda Mike Urbaniak mówił, że jestem trysexual jak Samantha z „Seksu w wielkim mieście”: „Joanna trysexual – she would try anything!”. Też lubiłam tak o sobie myśleć: że ważniejsza jest ogólna ciekawość niż jakaś płeć czy konkretny typ - opowiedziała w wywiadzie córka Tadeusza Drozdy.

Tej samej orientacji jest Michał Szpak, który dopiero niedawno dokonał coming out'u.

- Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą - powiedział Michał Szpak w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

ZOBACZ TAKŻE: Kuba Wojewódzki i Michał Szpak ze sobą flirtowali! Nagrania wyciekły do sieci. Pikantne sceny

Z orientacją panseksualną identyfikuje się też wnuczka Leszka Millera, celebrytka Monika Miller.

- Jeśli chodzi o orientację, to bardzo dużo osób mówi, że powinnam iść do kościoła, że trafię do piekła, że nie ma czegoś takiego, że sobie wymyśliłam. Pojawiają się też takie komentarze, że mówię to wyłącznie pod publikę - powiedziała Miller w rozmowie z Plejadą.