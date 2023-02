i Autor: Sanatorium miłości (vod.tvp.pl)

Smutne wyznanie

Córka Uli z "Sanatorium miłości 5" miała 2 miesiące, gdy przeszła zawał. "Musiałam dać sobie radę sama"

Ula to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 5. edycji "Sanatorium miłości". Kuracjuszka zbliżyła się do Zdziśka i wiele wskazuje na to, że ich przyjaźń przeistoczy się w coś więcej. Życie uczuciowe Uli nie zawsze było jednak kolorowe. Kobieta opowiedziała o swoim nieudanym małżeństwie i diagnozie córki.