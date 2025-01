Czesław Niemen zmarł 21 lat temu. Nie ma zwyczajnego pomnika, pochowano go w inny sposób

Co dalej z serialem?

Czesław Niemen urodził się 16 lutego 1939 r. w Starych Wasiliszkach, a zmarł 17 stycznia 2004 roku w Warszawie, mając niespełna 65 lat. Odszedł zaledwie miesiąc przed kolejnymi urodzinami. Polski kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz i wokalista rockowy, a także autor tekstów piosenek był niezwykle popularny. Choć od jego śmierci minęła już 21 lat, grono jego wielbicieli nie maleje.

Jeden z najważniejszych twórców muzyki w Polsce cieszył się w naszym kraju niezwykłą sympatią i do dziś jego twórczość wspominana jest z zachwytem. Ale widok grobu Czesława Niemena po latach i tak może wprawić w osłupienie.

Powód? Grób tonie w kwiatach i pamiątkach nawet bez okazji, a do miejsca spoczynku artysty odbywają się wycieczki. Na dodatek to nie jest zwyczajny pomnik.

Czesław Niemen nie żyje. Zmarł 21 lat temu. Na co?

Czesław Niemen chorował na nowotwór układu chłonnego, ale jego córka, Natalia Niemen, jest przekonana, że ojciec mógłby dalej żyć, gdyby nie remont w szpitalu. Opowiedziała o tym w wywiadzie dla "Vivy", gdzie podała, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci były powikłania po zapaleniu płuc.

Baliśmy się. Przy chorobie nowotworowej śmierć zawsze się czai. Był w nas strach, że nadejdzie, wszyscy o tym myśleliśmy. A z drugiej strony mieliśmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy przekonanie, że gdyby nie wymiana okien na korytarzach warszawskiego szpitala onkologicznego w styczniu, po których przewożono pacjentów, w tym i mojego tatę, żyłby do dzisiaj. Ojciec po takiej jednej przejażdżce na wózku dostał zapalenia płuc i zapadł w śpiączkę. Po około 10 dniach zmarł - mówiła Natalia Niemen.

Fani oraz rodzina pamiętają o wielkim artyście i dbają o to, by nie został zapomniany. Jego grób to najlepszy przykład.

Pogrzeb Czesława Niemena. Ksiądz zapamiętał coś zaskakującego

Czesław Niemen został pochowany pod koniec stycznia 2004 r. Artysta spoczął na warszawskich Powązkach, urna z prochami trafiła do kolumbarium, co oznacza, że Niemen nie ma typowego pomnika nagrobnego.

Wcześniej pożegnano go podczas mszy, która odbyła się w kościele pw. św. Karola Boromeusza. Jeden z księży zapamiętał zadziwiające zjawisko, do którego doszło na cmentarzu. Gdy składano urnę z prochami w ścianie, zaczął padać gęsty śnieg. Chwilę później, gdy wszystko było już białe, trzasnął piorun.

Nagle uderzył pojedynczy i mocny piorun, w styczniu w czasie śnieżycy taki grom z jasnego nieba to niespotykane zjawisko, wszyscy zaczęli je interpretować eschatologicznie - Fakt cytuje słowa ks. Lutra.

Czesław Niemen był tak wyjątkowym artystą, że 30 stycznia 2004 r. o godz. 13:00 w wielu stacjach radiowych puszczono "Dziwny jest ten świat" - największy hit piosenkarza.

Grób Czesława Niemena. Tak wygląda po latach

Grób Niemena po latach niewiele się zmienił. Wciąż jest miejscem, do którego chętnie przybywają wielbiciele talentu artysty - i ci starsi, i młodsi, którzy nawet nie pamiętają tragicznego dnia śmierci piosenkarza.

Na ścianie, gdzie pochowano prochy Niemena, widnieje biała marmurowa tablica, a na niej imię i nazwisko zmarłego, a także lata urodzin i śmierci oraz cytat: "I nie żal nic, i żal tak wiele". Obok spoczęła Katarzyna Sobczyk, gwiazda młodsza od Niemena tylko o 6 lat, która odeszła w 2010 r.

