Domowa twarz Czesława Niemena. Córka ujawnia prawdę: "Jak dąb"

Mimo ze Czesław Niemen zmarł ponad 20 lat temu, jego piosenki są nieśmiertelne. Kilka pokoleń Polaków zna słowa i melodie takich szlagierów jak "Dziwny jest ten świat", "Pod papugami", Wspomnienie" czy "Sen o Warszawie". O twórczości Czesława Niemena napisano już opasłe tomu. Jego życie prywatne jednak pozostaje pewna zagadką. O domowej twarzy wielkiego artysty opowiedziała jego córka - Natalia Niemen, która ostatnio coraz śmielej poczyna sobie na polskiej scenie muzycznej. Jej występ na festiwalu w Opolu wzbudził ogromne emocje. Córka Czesława Niemena spotkała sie z hejtem, na który dosadnie odpowiedziała. Teraz piosenkarka udzieliła szczerego wywiadu Żurnaliście, w którym tłumaczyła się m.in. ze swoich dawnych słów. Przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy na temat Czesława Niemena.

Natalia Niemen kiedyś nie kryła sie ze swoimi mocno prawicowymi poglądami. Obecnie na świat patrzy inaczej. - Dzisiaj jestem bardzo tolerancyjna (...) jest to dla mnie normalne, że ludzie żyją, jak chcą, a więc nie mam nic przeciwko związkom jakimkolwiek - podkreśliła córka Czesława Niemena. Dodała też, że nie uznaje "nomenklatury, że mężczyzna pomaga w domu". Artystka zdecydowanie woli określenie "uczestniczy". Wcześniej miała mówić, że "facet ma rządzić, a kobieta powinna być jego pomocą".

Spróbuję siebie wybronić, ja chyba wiem, o chodziło mi z tym rządzeniem. Mi chyba chodziło trochę o relacje moich rodziców, która faktycznie gdzieś tam do tej pory jest dla mnie wzorem, że ojciec był jak dąb, a mama jak ptak w gałęziach korony tego dębu. No ale to nie było rządzenie. Na dzisiaj uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest partnerstwo