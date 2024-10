"Czy ona zwariowała?!". Decyzja Lanberry rozwścieczyła fanów "The Voice of Poland"

W jesiennej edycji "The Voice of Poland" doszliśmy do etapu bitew, które zawsze budzą ogromne emocje. Jednak po wczorajszym odcinku w sieci dosłownie zawrzało. Decyzja Lanberry oburzyła wielu widzów. To nie pierwszy raz, gdy jurorka wzbudza kontrowersje.