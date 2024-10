Zacięte bitwy w "The Voice of Poland". Wiemy, kto wyszedł z nich zwycięsko

Zofia Samsel musiała pilnie wrócić do szpitala. "Ból nie mijał, to nie było normalne"

"The Voice of Poland": Debiuty i wielkie powroty

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku, teraz doczekaliśmy się już 15. edycji. 7 września program wrócił na antenę w nieco odmienionej wersji. Niedawno informowaliśmy, że popisy uczestników będą oceniać Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak, który powraca do programu po sporej przerwie, oraz debiutant w roli jurora - Kuba Badach.

Natomiast gospodynią nowej edycji została Paulina Chylewska - dziennikarka od dekad związana z TVP, choć kojarzona głównie z redakcją sportową. W programie towarzyszy jej Maciej Musiał. Przy odcinkach na żywo do prowadzących dołączy również Jan Dąbrowski.

Za nami kolejny odcinek programu i kolejne bitwy. Z odcinka na odcinek w rywalizacji pozostanie coraz mniej uczestników. W bitwie z drużyny Tomsona i Barona zmierzyły się ze sobą Aleksandra Orłowska i Natalia Tul. Panie wykonały utwór "Tokyo" zespołu Varius Manx. Do dalszego etapu przeszła Natalia. Ivan Klymenko i Weronika Cieślik z drużyny Michała zmierzyli się w hicie Kate Bush i Petera Gabriela "Don't Give Up". Tym razem z rywalizacji odpadła Weronika.

W drużynie Lanberry Maja i Zuza Jabłońskie spotkały się na scenie z Wiktorią Kuczyńską. Utwór "2:00" Sanah zapewnił zwycięstwo rozśpiewanym siostrom. Podopieczni Kuby, Karol Wnuk i Jakub Anusiewicz, zaśpiewali "Broken Wings" zespołu Mr Mister.

Zuzanna Górecka i Kinga Wołoszyn to kolejne z podopiecznych Michała, które stanęły naprzeciwko siebie na scenie. Utwór "How Will I know" niezapomnianej Whitney Houston zapewnił zwycięstwo Zuzie. Kolejna para z drużyny Tomsona i Barona, Natalia Pycek i Adam Zalewski, wykonała "Keeping Me Alive" Jonathana Roya. Ekipa Afromental uznała, że lepiej poradził sobie Adam. Za to Natalia została "skradziona" przez Lanberry.

"Nie ma, nie ma ciebie" Kayah i Bregovica wykonały w duecie Paulina Pytlak i Aleksandra Leśniewicz. Do dalszego etapu przeszła Ola. Podopieczne Kuby, Ula Kozielska i Anna Iwanek, rywalizowały w utworze "Lose Control" Teddy Swims. Wybór Kuby padł na Anię. Jednak dzięki ingerencji Lanberry Ula trafiła na gorące krzesło.

