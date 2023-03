i Autor: Pixabay.com / Chorzempa.com Daniel Chorzempa nie żyje! Słynny na cały świat muzyk zmarł samotnie. "Rzadko spotykany talent"

Włoska prasa go uwielbiała

Daniel Chorzempa nie żyje! Słynny na cały świat muzyk zmarł samotnie. "Rzadko spotykany talent"

Daniel Chorzempa nie żyje! Z pochodzenia Polak, wychował się w Niemczech, studiował w Stanach Zjednoczonych i zamieszkał we Włoszech. Obywatel świata, niezwykle utalentowany artysta. Słynny na cały świat muzyk zmarł samotnie. Włoska prasa go uwielbiała i z podobnym uwielbieniem go żegna. "Rzadko spotykany talent", czytamy. Daniel Chorzempa miał 78 lat.