Daniel Martyniuk przeżył koszmar w areszcie! Zmienili mu celę. Współwięzień nie był grzecznym chłopcem

Daniel Martyniuk u Żurnalisty

Daniel Martyniuk udzielił szczerego wywiadu Żurnaliście, w którym poruszył wiele wątków związanych ze swoją bardzo burzliwą przeszłością. Spore zamieszenie wywołały jego słowa o pierwszym ślubie - z Eweliną. Odbył się on w 2018 roku. Niewiele jednak brakowało do tego, by do uroczystości nie doszło. Daniel Martyniuk uważał, że ten ślub "nie ma sensu". Postanowił się wycofać, ale nie wyszło.

Uciekłem z kościoła. Chciałem to zakończyć, ale trafiłem na księdza i nie miałem odwagi. Gdybym mógł cofnąć czas, nie wszedłbym w to nigdy

- wyznał syn Zenka Martyniuka. W rozmowie z Żurnalistą celebryta opowiedział też m.in. o tym, jak wychowywali go rodzice. Okazuje się, że wielkiego rygoru nie było. - Nie dostawałem porządnych kar. Pokrzyczeli trochę i tyle - wspomniał celebryta.

Daniel Martyniuk przeżył koszmar w areszcie

Jednak chyba najciekawszym wątkiem poruszonym w wywiadzie był pobyt Daniela Martyniuka za kratkami. Przypomnijmy, że syn gwiazdora disco polo trafił do aresztu w 2020 roku. Spędził tam 28 dni. Dlaczego tam się znalazł?

To nie do końca było tak, jak pisały media. Trafiłem do aresztu, bo złamałem kwarantannę i podejrzewano mnie o możliwość wpływania na zeznania świadków ze stacji benzynowej w Wasilkowie

- mówił Daniel Martyniuk. Pobyt w areszcie okazał się koszmarem dla przyzwyczajonego do życia w luksusie mężczyzny. Przez tydzień nie mógł palić papierosów, a więzienne menu pozostawało wiele do życzenia.

Miałem przy sobie 200 zł, więc gdy w końcu pozwolili mi zrobić zakupy w kantynie, od razu kupiłem papierosy. Jedzenie było niedobre

- podkreślił syn Zenka Martyniuka. Najgorszy był jednak pobyt w samej celi. Najpierw miał "jedynkę", potem przenieśli go do celi dwuosobowej, gdzie oprócz niego siedział mężczyzna, który zdecydowanie nie był grzecznym chłopcem.

Byłem załamany. Najpierw siedziałem sam, potem przenieśli mnie do innej celi, która była brudna i straszna. Mój współwięzień siedział za handel marihuaną

- wspominał Daniel Martyniuk.

