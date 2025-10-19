Nieszczęścia chodzą po ludziach, również po tych znanych. Ostatnio pecha miała Danuta Błażejczyk, która została okradziona i to w biały dzień! A konkretnie podczas wizyty w centrum handlowym. Robiła zakupy, zupełnie tak, jak zawsze, gdy zauważyła, że w jej torebce brakuje portfela. Niestety, zniknął z całą zawartością - z pieniędzmi, kartami płatniczymi, dokumentami i starymi, bliskimi sercu zdjęciami.

Jak do tego doszło?

Danuta Błażejczyk padła ofiarą złodzieja

Błażejczyk została okradziona i nawet tego nie zauważyła. Gdy chodziła jednym z warszawskich centrów handlowych, nie zapięła torebki, a złodziej to wykorzystał, co pokazuje, że zawsze trzeba być czujnym i bardzo uważać na wartościowe przedmioty, które ze sobą nosimy.

Wyjmowałam z torebki okulary, żeby przeczytać etykietę. Nie zdążyłam jej zamknąć i wtedy mi go ukradli. Była to tylko chwila nieuwagi i po wszystkim. W środku miałam zdjęcia bliskich, małe talizmany, które towarzyszyły mi od lat. To był cudowny portfel - tyle w nim było kieszonek, znaczków, drobiazgów z duszą. Teraz został tylko żal - opowiedziała Faktowi zasmucona piosenkarka.

Sprawa została zgłoszona

Gwiazda nie zostawiła tego. Zgłosiła kradzież - i w centrum handlowym, i na policji. Wszystko zajęło kilka godzin i kosztowało sporo nerwów.

Bardzo mili ludzie z dyrekcji pomagali mi szukać portfela, ale niestety nie udało się go odnaleźć. Pojechałam zgłosić kradzież na policję. Na komisariacie spędziłam chyba z pięć godzin, żeby wszystko opisać i zastrzec dokumenty - opowiadała.

Błażejczyk wierzyła w to, że portfel lub pamiątki, które tak ceniła, uda się odzyskać, ale musiała się rozczarować. Po "zgubie" nie ma ani śladu.

Wierzyłam, że ktoś uczciwy go zwróci, ale chyba już nic z tego, więc to pewnie była kradzież z premedytacją - wyznała gwiazda.

Najbardziej żal nie pieniędzy, ale zdjęć i drobiazgów zbieranych latami, których nie da się zastąpić.

Kasia Cichopek wściekła jak nigdy. Padła ofiarą kradzieży wizerunku!