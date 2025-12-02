Daniel Martyniuk: Skandal goni skandal

Zenon Martyniuk (56 l.) z dumą nosi tytuł króla disco polo. Królową jego serca od ponad 35. lat jest jego ukochana żona, Danuta (58 l.). Poznali się w czerwcu 1987 r. na majówce w Grabowcu, gdzie on grał koncert, a ona przyjechała z koleżankami, żeby się pobawić. Szybko znaleźli wspólny język, a z czasem połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dzisiaj.

Martyniukowie doczekali się jednego syna - Daniela (36 l.). O młodym Martyniuku zrobiło się głośno za sprawą hucznego ślubu z matką jego pierwszego dziecka. Małżeństwo szybko przeszło do historii, a Daniel regularnie wraca na rozkładówki za sprawą kolejnych skandali. Przez chwilę wydawało się, że zazna spokoju w drugim małżeństwie, ale nawet narodziny syna nie sprowadziły go na prostą.

Danuta Martyniuk spędza rodzinny czas z wnukiem i synową

Sporo mówiło się również o konflikcie Faustyny, drugiej żony Daniela, z Danutą Martyniuk. Szczęśliwie panie zakopały już topór wojenny. Faustyna nie komentuje publicznie wybryków męża i skupia się na wychowaniu synka. Może przy tym liczyć na pomoc teściowej. Żona Zenona Martyniuka jest po uszy zakochana w małym Florianie.

Niedawno razem z wnuczkiem i synową wybrała się na jarmark świąteczny, gdzie mały Florian po raz pierwszy spotkał świętego Mikołaja. Rodzinnymi kadrami pochwaliła się w sieci Faustyna.

Pierwsze spotkanie Florianka z Mikołajem - napisała w swoich mediach społecznościowych.

Relację na swoim Facebooku udostępniła też dumna babcia!

