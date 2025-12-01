Szokująca prawda o Danucie Martyniuk wyszła na jaw! "Ja często lubię płakać". To przez Daniela?

W wywiadzie dla "Halo, tu Polsat" Danuta Martyniuk ujawniła nieznane fakty na swój temat. Olek Sikora, który przeprowadził tę rozmowę dowiedział się, jaka jest naprawdę żona Zenka Martyniuka. Z tej rozmowy wychodzi obraz skomplikowanej osobowości, która nigdy się nie poddaje, podejmuje nowe wyzwania. Ale, jak sama wyznała, "jest miękka w środku i często płacze". Dlaczego?

"Ja często lubię płakać"

Danuta Martyniuk nie żyje w cieniu sławnego męża, króla disco polo, Zenka Martyniuka. Kobieta pokazuje, że pomimo faktu, iż jej rolą w rodzinie jest prowadzenie domu, ma swoje ambicje i coraz piękniej wygląda. Aktualnie Danuta jest szczuplutka, a w czerwonym garniturze w Polsacie wyglądała wręcz zjawiskowo. Jakie tajemnice kryje silna, zadbana kobieta? Jak sobie radzi z emocjami, kiedy nikt jej nie widzi.?

Kiedy ostatni raz płakałaś?

- zapytał Danutę Martyniuk Olek Sikora.

"jestem bardzo miękka w środku"

Wiesz, co? Ja często lubię płakać. Jak się popłaczę, to może człowiek te złe emocje z siebie wyrzuca. Jest lżej po prostu, jak się płacze. Nie jest to płacz taki wielki, ale takie łezki trzeba czasami, żeby te emocje złe z człowieka wyszły. Czyli po prostu jesteś wrażliwa? Tak, jestem wrażliwą i uczuciową osobą. A wiele osób pewnie myśli, że masz tę kamienną twarz, a tak naprawdę jesteś bardzo miękka w środku. Tak, ja jestem bardzo miękka w środku

- wyznała Danusia Martyniuk.

Daniel Martyniuk tropi spisek

Nie da się ukryć, że powodu do płaczu dostarcza regularnie mamie Daniel Martyniuk. 36-latek odkrył "spisek" Danuty z jego żoną Faustyną. Ma on doprowadzić do tego, że Daniel pójdzie na odwyk, a on wcale nie ma takiego zamiaru. Po skandalu w samolocie na chwilę młody Martyniuk się ogarnął i wystąpił, jak trzeba na chrzcinach syna Floriana. A potem znów odleciał do Hiszpanii i "odleciał" mentalnie. Na swoim profilu na Instagramie "demaskuje" rodzinę, walczy z Instagramem. Na ostatnim opublikowanym nagraniu jest znów wyraźnie pod wpływem substancji psychoaktywnych i nagranie kończy przekleństwem.

Jak stwierdziła w wywiadzie z Sikorą Danuta Martyniuk, Daniel lubi święta i pewnie na ten czas "się znajdzie". Życzymy, aby jedyne łzy, jak polecą z oczu żony Zenka, miały swoje źródło w rodzinnym szczęściu i pojednaniu.

