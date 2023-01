i Autor: AKPA/Baranowski

Wspaniałe wieści!

Darek z "Sanatorium miłości" ogłosił, że jest w związku! Jego wybranka to też uczestniczka programu?

Darek to jeden z uczestników "Sanatorium miłości", który od razu przykuł uwagę widzów i mediów. Mężczyzna nie ukrywa, że seks jest dla niego bardzo ważny i już w pierwszym odcinku show śmiało wyznał, że poszukuje partnerki z wysokim libido! Wygląda na to, że szczęście uśmiechnęło się do Darka, bo w środę, 18 stycznia, poinformował w mediach społecznościowych, że jest w związku!