Dawid Podsiadło zorganizuje własny festiwal? Wszystko jasne

Dawid Podsiadło to jeden z bardziej znanych polskich muzyków. Niedawno do kin trafił film dokumentalny, w którym pokazane zostały przygotowania artysty do tegorocznych koncertów. Teraz na jaw wyszło, że to niejedyna niespodzianka, którą przyszykował Dawid dla swoich wiernych fanów. Podsiadło zapowiedział, że w 2025 roku rusza z własnym festiwalem muzycznym. Oto co wiemy na ten temat.