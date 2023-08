Doda nie czuje się gorsza od amerykańskich gwiazd: "Gwiazdy w Ameryce przychodzą na gotowe"!

Dorota "Doda" Rabczewska uważa, że polscy artyści nie są gorsi od światowych gwiazd

Doda doskonale wie, że czego się nie dotknie, z pewnością zostanie to szeroko zauważone. Choć mamy w Polsce gwiazdy, które mogłyby z powodzeniem robić karierę na zachodzie, to jednak nikomu nie udało się przebić na światowe rynki muzyczne. Nawet jej. W czym tkwi problem? - To nie jest wina gwiazd. Przecież amerykańskie gwiazdy po prostu stają w punkcie, który im pokazują producenci, reżyserzy, bardzo rzadko inwestują w karierę swoje własne pieniądze, bo po prostu przychodzą na gotowe. To reality show też pokaże jakie mamy braki, niedostatki w różnych kwestiach, braki świadomości. Ludzie od nas wciąż oczekują, albo wręcz żądają albo nazywają nas jakimś polskim odpowiednikiem, a tak naprawdę my w polscy artyści sami w sobie jesteśmy super wartościowi i wystarczający, tylko brakuje nam narzędzi, czy zaplecza, żeby w odpowiedni sposób epatować tym artyzmem - mówi „Super Expressowi” Doda, którą już niedługo będzie można oglądać w programie Polsatu „Doda. Dream show”.