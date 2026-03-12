Doda przypomina o dawnej randce z Szycem. "Co tam się działo!"

Doda i Szyc - rzekomy romans

Uczuciowe wybory Dody rzadko kończyły się happy endem. Niemal wszystkie jej związki były burzliwe i ostatecznie się rozpadały. O tych najważniejszych relacjach artystka opowiada w swoim nowym serialu dokumentalnym "DODA", dostępnym na platformie Prime Video. Jak sama przyznaje, nie każdy z jej byłych partnerów zasłużył na to, by znaleźć się w produkcji.

Uznałam, że będę wspominać o tych osobach, które miały realny wpływ na moje życie i faktycznie ich bycie w moim życiu wniosło coś do mojego życia lub innych. I nie mówię tutaj tylko o pozytywach, ale też o negatywach. A reszta? Z całym szacunkiem, ale można nazwać ich takimi przecinkami, które nic nie wniosły do mojego życia i chwilę po rozstaniu już o nich zapomniałam - wyjawiła w rozmowie z Eską.

Temat potencjalnego romansu Dody i Borysa Szyca rozgrzewał media w 2009 roku. Wtedy to aktor, goszcząc u Kuby Wojewódzkiego, zasugerował, że pewna znana artystka próbowała nawiązać z nim bliższą relację.

Pewna wokalistka na mnie polowała. Ja jestem blondynem, ona jest blondynką. Nie ujawnimy kto to, bo ja się boję piłkarzy - powiedział.

Dla opinii publicznej zagadka nie była trudna, gdyż Doda niedługo wcześniej zakończyła małżeństwo z Radosławem Majdanem. Szybko pojawiły się głosy, że Borys Szyc to jedyny mężczyzna, któremu udało się oprzeć urokowi wokalistki. Na tę sugestię Rabczewska zareagowała jednoznacznie, dementując krążące pogłoski.

Bardzo rozbawiła mnie plotka, że jedyny facet, który odmówił Dodzie, to Borys Szyc. Po pierwsze mi nie odmówił, a po drugie - nie ma faceta nie do zdobycia. Było spotkanie. Ale nie można powiedzieć, że zagięłam na niego parol. To było na zasadzie: 'O, fajny chłopiec, pogadajmy'. Tyle - powiedziała w wywiadzie dla "Gali".

Teraz temat dawnego spotkania powrócił ze zdwojoną siłą.

Doda wspomina randkę z Borysem Szycem

Podczas niedawnego wywiadu dla serwisu "Świat Gwiazd" Doda wzięła udział w zabawie, polegającej na dopasowywaniu znanych osób do konkretnych sytuacji (duet, randka, unfollow). Kiedy padło nazwisko Borysa Szyca, gwiazda powróciła wspomnieniami do ich dawnego spotkania.

Z Szycem już na randce byłam. Kiedyś muszę książkę napisać. Och, co tam się działo... Może kiedyś on opowie - wypaliła przed kamerami.

Czas pokaże, czy Borys Szyc odniesie się do słów wokalistki i zdradzi więcej szczegółów z ich tajemniczej randki. Warto zaznaczyć, że aktor od 2019 roku jest szczęśliwym mężem Justyny Nagłowskiej.

