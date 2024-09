Doda w nowej peruce i kolarskich gatkach na scenie! Tańczyła na rurce w towarzystwie innej gwiazdy

To ja wyszłam z tą inicjatywą, a Doda od razu odpowiedziała super wizją. Cenię Dodę za to, że potrafi realizować swoje sceniczne wizje. To była bardzo fajna i konkretna współpraca. Obie staramy się zawsze robić jak najciekawsze show i cieszę się, że byłyśmy w tym występie od początku do końca partnerkami.