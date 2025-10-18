Doda w skórzanych majtkach. Tyle odsłoniła, że fanom opadły szczęki!

Dorota Rabczewska, znana wszystkim jako Doda, od lat udowadnia, że jest nie tylko gwiazdą sceny muzycznej, ale i wielką ikoną. Choć od dawna nie musi niczego udowadniać, wokalistka nie przestaje zaskakiwać. Jej profil na Instagramie to prawdziwa kopalnia mocnych ujęć, odważnych stylizacji i bezkompromisowych komentarzy. Tym razem artystka poszła o krok dalej wjechała na wózku widłowym i zaprezentowała się w skórzanych szortach, które odsłoniły więcej niż ktokolwiek się spodziewał.

Doda w skórzanych mikroskopijnych majtkach

Na krótkim nagraniu, które pojawiło się w jej relacji i na feedzie, Doda siedzi na metalowym wózku widłowym, otoczona przemysłowym tłem, w stylu niczym z teledysków Jennifer Lopez czy Madonny. Ubrana w czarne, błyszczące szorty oraz dopasowany biały topik, pozowała jak profesjonalna modelka! Uwagę przyciągały też wysokie kozaki i makijaż w rockowym stylu, mocno podkreślone oczy i błyszczące usta. W opisie Doda dodała krótki komentarz: "Fast Machine".

W kilka godzin filmik zdobył tysiące polubień i setki komentarzy. Fani nie mogli się powstrzymać od komplementów: "Dodaaaaa jesteś niesamowita od zawsze i na zawsze".

Doda od lat udowadnia, że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi. Królowa polskiego show-biznesu doskonale wie, jak rozpalić wyobraźnię fanów i wzbudzić emocje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie to prawdziwa galeria odważnych kadrów, w których artystka chętnie eksponuje swoje perfekcyjnie wyrzeźbione ciało. Nie można się temu dziwić, Doda od dawna stawia na aktywny tryb życia, regularne treningi i zdrową dietę, a efekty są widoczne gołym okiem. Gwiazda nie boi się prowokować i z dumą prezentuje swoje atuty, łącząc seksapil z pewnością siebie. Każde jej zdjęcie czy nagranie wywołuje lawinę komentarzy, od zachwytu po kontrowersje.

