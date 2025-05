Na czym polega program „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to polska wersja formatu „Farmer Wants a Wife”. Jego konstrukcja oparta jest na prostym, ale skutecznym mechanizmie. W pierwszym odcinku – tzw. zerowym – widzowie poznają sylwetki kilku rolników i rolniczek, którzy chcą znaleźć partnera. Na podstawie zaprezentowanych materiałów zainteresowane osoby mogą napisać do nich listy. Produkcja przekazuje listy bohaterom, a ci wybierają kilku kandydatów lub kandydatek, których zapraszają do swojego gospodarstwa. Nad uczestnikami od początku czuwa twarz programu - Marta Manowska.

Uczestnicy mieszkają razem przez kilka dni, wspólnie pracują, rozmawiają i poznają swoje codzienne życie. Program kończy się wyborem jednej osoby – lub decyzją o odejściu w pojedynkę. Całość dokumentowana jest przez kamery, ale ogromną rolę odgrywa też korespondencja, emocje i osobiste rozmowy.

Zobacz też: 12. edycja "Rolnik szuka żony" - odcinek zerowy. Oto rolnicy i rolniczki, którzy szukają miłości

Hit TVP w skrócie:

„Rolnik szuka żony” zadebiutował w 2014 roku w TVP1

Program ma już 11 edycji i miliony wiernych widzów

Dzięki niemu powstało ponad 25 związków, co najmniej 10 małżeństw, urodziło się kilkanaścioro dzieci

urodziło się kilkanaścioro dzieci Format łączy pokolenia i przełamuje stereotypy

i przełamuje stereotypy To jedna z najautentyczniejszych produkcji w historii polskiej telewizji

w historii polskiej telewizji Po 11 latach „Rolnik szuka żony” nadal wzrusza, wciąga i udowadnia, że prawdziwe historie nie potrzebują scenariusza.

Ile par się związało dzięki programowi?

Z biegiem lat „Rolnik szuka żony” przestał być tylko rozrywką. Stał się realną drogą do poznania drugiej osoby i założenia rodziny. Szacuje się, że na przestrzeni 11 edycji programu powstało ponad 25 związków, z których co najmniej 10 zakończyło się ślubem. Niektóre pary doczekały się już dzieci – jak np. Anna i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie czy Agnieszka i Robert Filochowscy – pierwsza para, która się pobrała po programie. Najmłodszymi rolnikowymi skarbami są roczny Darek - syn Ani i Kuby z 10. edycji oraz córeczka Waldemar a Doroty, którzy również poznali się w jubileuszowym sezonie.

Co ciekawe, niektóre osoby, które nie wybrały nikogo w finale, zakochały się… już po zakończeniu emisji. Na przykład Emilia Pawłowska z 4. edycji i Grzegorz Toczydłowski z 5. sezonu miłosnego show "Rolnik szuka żony" związali się poza kamerami i dziś są rodzicami ślicznej córeczki. Waldemar i Dorota w programie się pożegnali, ale poza kamerami dali sobie szanse. Dziś są szczęśliwymi rodzicami i planują ślub. Format miał więc wpływ na życie także poza kamerami.

Zobacz też: Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" świętują. Polacy ślą powinszowania

Dlaczego „Rolnik” zdobył taką popularność?

Na sukces „Rolnika” złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim – autentyczność. Program opiera się na emocjach zwykłych ludzi, nie celebrytów. Nie ma tu luksusowych hoteli, egzotycznych wyjazdów czy scenariuszy – jest za to wiejska kuchnia, praca na polu, rozmowy przy stole i rodzice, którzy dorzucają swoje trzy grosze.

Widzowie pokochali ten świat, bo przypominał im dzieciństwo, ich własne rodziny albo babcie i dziadków. „Rolnik” trafił w emocjonalny punkt – dał głos grupie społecznej, która wcześniej była niewidoczna lub przedstawiana stereotypowo. Program zyskał też ogromną popularność dzięki temu, że jego przekaz jest transklasowy – oglądają go zarówno mieszkańcy wsi, jak i wielkich miast. Dla jednych to obraz codzienności, dla innych fascynujący świat, do którego nie mają dostępu.

Ogromną siłą formatu okazały się... listy. W dobie wiadomości głosowych i randek online, pisanie listów przywróciło poczucie intymności i autentycznego zaangażowania. Bohaterowie czytający własnoręcznie napisane słowa potencjalnych partnerów to obrazek, który wzrusza i angażuje widzów – niezależnie od wieku.

Społeczny wymiar programu

„Rolnik szuka żony” zrobił więcej niż wiele kampanii społecznych. Pokazał, że osoby mieszkające na wsi również pragną bliskości, potrafią mówić o uczuciach, a ich życie nie kończy się na gospodarstwie. Kobiety-rolniczki – często silne, niezależne i bardzo świadome – przełamywały stereotypy i pokazywały, że kobiecość na wsi ma wiele twarzy. Program przełamał także barierę wstydu – udział w nim przestał być czymś żenującym. Stał się ruchem odważnym, a nawet prestiżowym. Dla wielu osób – jedyną realną szansą na poznanie kogoś spoza ich lokalnej społeczności.

Nie przegap: Wielki skandal w programie "Rolnik szuka żony". Tego nikt się nie spodziewał!

Czy w „Rolniku” były skandale?

Tak. I to sporo. Ale nigdy nie zdominowały one przekazu. Widzowie doskonale pamiętają np. kłótnię Marleny i Seweryna z 6. edycji, oskarżenia wobec Jana z 5. sezonu czy próbę obejścia zasad przez Waldemara z edycji 10. Były też łzy, nieprzyjemne rozstania i emocje, których nie powstydziłaby się żadna telenowela. Ale zawsze na pierwszym planie była historia człowieka.

Nie przegap: Skandale i dramy w "Rolnik szuka żony". Co działo się w poprzednich latach?