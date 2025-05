Dokument po obdukcji partnerki Jacka Kopczyńskiego po sejmowej awanturze! "Rozstrój zdrowia"

Kuriozalna sytuacja na salonach! Czesia z "Klanu" wpadła w szpanerskim kombinezonie. Czartoryska założyła to samo!

Wydawało się, że - gdzie jak gdzie - ale akurat w Sejmie dochodzić może wyłącznie do potyczek słownych. Niestety w majową noc sytuacja zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. O zdarzeniu najpierw alarmował Dariusz Matecki, kontrowersyjny poseł PiS. Twierdził on, że został pobity przez Jacka Kopczyńskiego. - Rzucił się na mnie, złapał mnie za szyję. Poseł Ciecióra wstał i dostał w twarz od niego – mówił polityk. Potem aktor usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej parlamentarzystów Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry. Jacek Kopczyński jednak do winy się nie przyznał.

Złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, opisując rzeczywisty przebieg wydarzeń. W ocenie obrony przedstawione zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Wyjaśnienia oraz pozostały materiał dowodowy będą teraz analizowane przez policję

- mówiła jego adwokatka, którą cytował portal Pudelek.

Kim jest Jacek Kopczyński? Aktor, lektor i głos Lamberta z Wiedźmina. Ma dziecko ze znaną wokalistką

Jacek Kopczyński przedstawił swoją wersję wydarzeń

Jacek Kopczyński także odniósł się do sprawy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Potwierdził, że był w Sejmie, ale jego wersja zdarzeń różni się od wersji Dariusza Mateckiego

Owszem, spożywałem alkohol wraz z parlamentarzystami różnych opcji, i innymi gośćmi. W pewnym momencie doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy osobami zgromadzonymi w sejmowej restauracji, w tym również pomiędzy mną a posłem Mateckim, co wywołało w konsekwencji zbiorową szarpaninę (...) Stanowczo zaprzeczam jednak, żebym uderzył czy naruszył nietykalność cielesną któregokolwiek z parlamentarzystów (...) Każda z wersji przedstawiona przez Pana Posła Mateckiego w mediach społecznościowych i tradycyjnych (różniących się od siebie) nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem wczorajszych zdarzeń

- podkreślił gwiazdor "M jak miłość".

Obdukcja partnerki Jacka Kopczyńskiego. Jest dokument

W środę, 22 maja, wieczorem pojawiły się nowe informacje w sprawie sejmowej awantury. Mecenas Ada Biniewicz-Paprocka przesłała do redakcji "Faktu" oświadczenie ws. obdukcji partnerki Jacka Kopczyńskiego. Sporządzony został dokument

W ślad za wczorajszym oświadczeniem, na prośbę pana Jacka Kopczyńskiego wskazuję, że jego partnerka w wyniku zdarzeń w dniu 20 maja 2025 r. doznała rozstroju zdrowia w postaci zasinień na czas nieprzekraczający 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 k.k., co zostało udokumentowane badaniem sądowo-lekarskim z dnia 21 maja 2025 r.

- czytamy w komunikacie.