Dom Klaudii Halejcio zmienił się w Joannę Senyszyn. Willa za 9 milionów gotowa na święta!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu, kto szybciej i efektowniej wprowadził do domu świąteczny nastrój. W tym wyścigu Klaudia Halejcio zdecydowanie wysunęła się na prowadzenie. Jej ogromna willa, warta kilka milionów złotych, została dosłownie wypełniona dekoracjami od podłogi aż po sufit. Minimalizm? Zdecydowanie nie w tym roku.

Zobacz też: Lewandowska, Lis i Halejcio błysnęły nogami, ale to Socha zgarnęła show. Niby w sukni, a jakby bez!

Dom Klaudii Halejcio zmienił się w Joannę Senyszyn. Willa gotowa na święta

Aktorka opublikowała nagrania, na których widać, jak kolejne pomieszczenia przechodzą prawdziwą metamorfozę. W salonie pojawiło się kilka choinek, oplecionych girlandami i setkami lampek. Schody, stoły, krzesła, a nawet drobne elementy wystroju zostały udekorowane w świątecznym stylu. Wszechobecne są czerwienie, beże, kratki i błyszczące dodatki. Całość sprawia wrażenie bardzo mocnej, niemal teatralnej stylizacji.

Skala dekoracji była tak duża, że Halejcio nie działała sama. W świąteczne przygotowania zaangażowała się cała rodzina. Celebrytka wyjawiła w sieci, że przez kilka dni w domu panował kontrolowany chaos, ale efekt końcowy był dokładnie taki, jakiego oczekiwała.

Inspiracją dla wystroju miał być styl kojarzony z marką Ralph Lauren, jednak według nas tak duża ilość czerwonych korali przypomina... Joannę Senyszyn. Co sądzicie o takim porównaniu?

Klaudia Halejcio mieszka w domu za ponad 9 milionów złotych

Gdy wyszło na jaw, że aktorka i jej partner zamieszkali w imponującej rezydencji wycenianej na ponad 9 milionów złotych, w sieci szybko pojawiły się pytania o źródło finansowania tak kosztownej inwestycji. Niedawno Klaudia Halejcio rozwiała wątpliwości, tłumacząc "Super Expressowi", że zakup domu był efektem lat pracy i świadomych decyzji finansowych. Przyznała, że część kwoty pochodzi z kredytu, ale podkreśliła, że nie uważa się za osobę rozrzutną. Jak zaznaczyła, potrafi rozsądnie gospodarować pieniędzmi i inwestować je w to, co jest dla niej naprawdę ważne. Dom od zawsze był jej wielkim marzeniem, dlatego zdecydowała się sprzedać inne nieruchomości, na które pracowała przez lata, by móc spełnić to życiowe pragnienie.

Kredyt, to jest faktycznie mój jakiś wydatek, a czy jestem super rozrzutną osobą? Myślę, że nie. To dużo osób widzi. Wydaje mi się, że jestem trochę taką bardziej skrajnością, że są rzeczy, na które lubię sobie oszczędzić i wydać dużo pieniędzy, czyli dom był zawsze dla mnie dużym marzeniem, żeby go posiadać. Sprzedałam swoje nieruchomości, na które całe życie pracowałam - wyjawiła nam gwiazda.

Zobacz też: Klaudia Halejcio ma dom za 9 milionów, a sprzedaje stare ciuchy i zabawki w sieci. Tak brakuje jej kasy?

Zobacz naszą galerię: Dom Klaudii Halejcio zmienił się w Joannę Senyszyn. Willa za 9 milionów gotowa na święta!

Sonda Co myślisz o działalności Klaudii Halejcio w sieci? Super, przynajmniej nikogo nie udaje Nie jestem fanem Nie śledzę Nie mam zdania