W niedzielne popołudnie Dorota Gardias opublikowała zdjęcie ze szpitalnej sali. Jak zdradziła, do szpitala trafiła prosto z wydarzenia, które miała poprowadzić. W pewnym momencie poczuła się tak źle, że organizatorzy musieli wezwać karetkę.

Dorota Gardias przeszła pilną operację

Dorota Gardias (45 l.) zyskała popularność jako prezenterka pogody w programach TVN. Dziś jest jedną z największych gwiazd stacji oraz polskiego show-biznesu. Piękna pogodynka prężnie działa również w sieci i chętnie podejmuje nowe wyzwania zawodowe, w tym prowadzenie imprez firmowych.

W minioną sobotę Dorota Gardias miała prowadzić wydarzenie pewnej zaprzyjaźnionej marki. Była to impreza, na którą czekała od dawna. Niestety, zamiast na scenę trafiła do szpitala. Przykra sytuację opisała na Instagramie. W pewnym momencie poczuła się bardzo źle i potrzebna była pomoc medyczna. Organizatorzy imprezy zareagowali natychmiast, a prezenterka trafiła do szpitala.

[...] Super ludzie, super atmosfera i nagle... Zaczął mnie strasznie boleć brzuch - tak silnie, że nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Wszystko działo się podczas eventu, który prowadziłam, więc organizatorzy musieli wzywać kartkę - napisała Gardias.

Dorota Gardias w szpitalu. Jak się czuje?

W szpitalu została przetransportowana na SOR, a następnie na oddział chirurgiczny. Tak okazało się, że ma ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Potrzebna była natychmiastowa operacja.

Trafiłam najpierw na SOR, a później na chirurgię, bo okazało się, że to wyrostek. Operację miałam po północy. Poranek po niej był ciężki, ale powoli dochodzę do siebie i czuję się trochę lepiej - dodała.

Obecnie Dorota Gardias dochodzi do siebie po operacji. W instagramowym wpisie podziękowała wszystkim, którzy pomogli jej w ciągu ostatnich 24 godzin, szczególnie personelowi szpitala. Dzięki ich opiece może w spokoju wracać do zdrowia. Cieszy się, że wszystko się dobrze skończyło i już za niedługo będzie mogła wrócić do domu. 

