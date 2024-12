Dorota Gardias boi się o zdrowie. Pojawiły się uporczywe bóle, końca zmartwień nie widać. 3 lata temu miała raka piersi

Dorota Gardias ma za sobą trudne doświadczenia, a teraz znów poczuła strach o zdrowie! Nieco ponad trzy lata temu dowiedziała się, że ma nowotwór piersi. Wówczas zdecydowała, że o tym, co jej dolega i co ją czeka, opowie w "Dzień dobry TVN". Gwiazda telewizji wyjawiła, że pierwszy raz guzek w jej piersi pojawił się już dwa lata wcześniej. Na początku tylko obserwowano zmianę, później pojawiły się niepokojące objawy i trzeba było działać.

Po dwóch latach ta sama pierś zaczęła dawać sygnały. Organizm zaczął wysyłać alarmy. Pojawiło się ciągnięcie w piersi i jeszcze inne rzecz. Mam dużo wiary w to, że będzie dobrze. (...) Choć faktycznie ten pierwszy komunikat, że to jest nowotwór sprawił, że zesztywniałam. To był ogromny stres. (...) Najpierw pojawiła się ogromna panika. (...) Był taki moment, że nie było łatwo, bo psychika jednak trochę dostała, ale teraz jestem pozytywnie nastawiona. Wiem, że jestem w dobrych rękach. Jestem w bardzo dobrej sytuacji. Trudnej, ale bardzo dobrej. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego i podchodzę do tego zadaniowo - mówiła w "Dzień dobry TVN".